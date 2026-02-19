El sismo en Mar del Plata "no causó daños ni situaciones de riesgo"

El sismo que se sintió esta mañana en Mar del Plata, y que sorprendió a vecinos y turistas en medio de la temporada veraniega, “no causó daños ni situaciones de riesgo”, según confirmaron las autoridades de Defensa Civil.

A través de un comunicado en sus redes sociales, el organismo señaló que “a diferencia de otros episodios, no se registró ningún estruendo previo, sino una vibración o temblor en pisos, paredes y ventanas, especialmente en sectores con alta densidad de edificios”, como la zona céntrica de la ciudad.

Asimismo, explicó que “este tipo de movimientos, conocidos como sismos intraplaca, son fenómenos aleatorios que, si bien son poco frecuentes, pueden registrarse en áreas donde existen antiguas fallas geológicas. En estos casos no se esperan consecuencias asociadas más allá de los temblores percibidos por la población”.

“No existen restricciones ni medidas especiales para los vecinos, y no se reportaron personas afectadas ni daños materiales”, concluye la nota.

El sismo, de 4.9 puntos, se produjo a las 8,15 de este jueves: el epicentro se ubicó a 151 kilómetros al sur de Mar del Plata; a 160 kilómetros al sudeste de Necochea; y a 282 kilómetros al sudeste de Tandil.

En tanto, desde el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) señalaron que el movimiento fue catalogado con el color rojo, debido a que tuvo que ser revisado por un sismólogo, aunque las autoridades sostienen que no hubo peligrosidad.