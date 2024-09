El imponente acto de Javier y Karina Milei en Parque Lezama: "Vamos a poder llenar el Congreso"

En una semana de alto voltaje político marcada por el discurso de Javier Milei ante la ONU, la salida del por entonces ministro de Salud Mario Russo del Gobierno y la publicación del índice de pobreza en 52,9%, el mandatario encabezó este sábado en Parque Lezama el lanzamiento de La Libertad Avanza como partido nacional. “La casta política decía que no ibamos a poder formar partido, y sin embargo ese día presentamos a LLA”, destacó el mandatario al comienzo del encuentro antecedido por el primer discurso político de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“Después de haber lidiado y atravesado distintos obstáculos en adversidad y poder presentar nuestra alinza de LLA, no nos daban los permisos para hacer nuestro acto. Así armamos un acto en 36 hora. Ahí no sólo las complicaciones que planteaba el Gobierno del siniestro que manejaba la ciudad, sino que además otra de las patas de la casta, la periodística, los micrófonos ensobrados, ese mismo día nos hicieron un apagón mediático para que no se viera lo que pasaba en Plaza Holanda”, denunció Milei al inicio de su discurso con una arenga a insultar a los medios.