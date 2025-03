El Gobierno Nacional acusa a la CGT de intentar hacer daño: "No hay nada que amerite un paro"

"Este es el Gobierno que más rápido sufrió un paro nacional, fue a los poquitos días. Estos paros son para defender intereses propios , no hay nada que amerite un paro cuando del desastre heredado se han corregido temas que fueron un reclamo de la sociedad y los trabajadores", afirmó este jueves el vocero presidencial Manuel Adorni, en conferencia de prensa.

Respaldo a Bullrich

Por otro lado, Adorni brindó su respaldo absoluto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras el operativo de seguridad llevado a cabo en el Congreso el último miércoles. Calificó la contención de la marcha por los jubilados como un “éxito” rotundo. Durante su habitual conferencia de prensa desde la Casa Rosada, destacó la labor de la funcionaria y sugirió que debería ser condecorada por los resultados de su gestión.

“Patricia Bullrich fue impecable en lo que hizo. No solo que no va a renunciar después de lo ocurrido ayer, debería ser condecorada. Fue un ejemplo de excelencia”, afirmó el vocero presidencial. Adorni también subrayó que las fuerzas de seguridad no fueron responsables de la violencia generada por los manifestantes, los cuales, según su visión, actuaron de manera unilateral. “La violencia estuvo de un solo lado, los manifestantes patearon las vallas, pero las fuerzas de seguridad respondieron con profesionalismo”, explicó.

FUENTE: Clarín e Infobae