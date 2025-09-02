El ganador de $1.732 millones en el Quini 6 sigue sin aparecer, ¿cuánto tiempo le queda para cobrar el premio?

Aumenta la incertidumbre sobre la aparición del ganador del millonario premio del Quini 6 que venció una agencia en Neuquén

El misterio crece en torno al ganador del Quini 6 que obtuvo el premio millonario de $1.732.300.000 en la modalidad “Revancha”. El afortunado apostador neuquino todavía no se presentó a cobrar el dinero y, según confirmaron desde la Lotería, el tiempo para reclamar el premio corre con fecha límite.

En Villa Mercedes Qué pasó con la mujer de San Luis que recibió 510 millones de pesos por error

¡A cruzar los dedos! La suerte llegó a dos familias sanjuaninas, que ganaron más de $13.000.000 en el Quini 6

En la agencia oficial 107, ubicada en el barrio Villa Florencia de la ciudad de Neuquén, que vendió el ticket ganador, desconocen el paradero del nuevo millonario. “No sabemos quién es. Generalmente se acercan antes a verificarlo, pero este todavía no lo hizo. Estamos esperando que aparezca”, contó Francisco Saguir, su titular.

Ganó el Quini 6, pero aún no reclamó el premio millonario

El billete ganador fue vendido en la ahora llamada “agencia de la suerte”, que expende entre 50 y 80 jugadas por semana. Para Saguir y su familia, que hace dos años son propietarios del local, se trata de un hecho histórico: “Nunca habíamos vendido un premio tan grande. Lo máximo que habíamos entregado fueron $7 millones, pero algo así jamás”, relató.

La combinación ganadora fue 08, 09, 14, 18, 31 y 34, con los seis aciertos perfectos que hicieron posible semejante pozo acumulado. Este monto se conformó luego de varios sorteos vacantes, lo cual explica la cifra récord.

Además de la alegría por haber despachado el ticket, la agencia también recibirá un beneficio monetario: una comisión de alrededor de $18 millones como premio estímulo. “Más allá de lo económico, nos beneficia porque la gente empieza a venir más, nos ve como la ‘agencia de la suerte’ y eso genera movimiento”, destacó Saguir a LMNeuquén.

¿Cuánto tiempo tiene el ganador del Quini 6 para reclamar el premio?

En general, los ganadores del Quini 6 tienen 15 días corridos, desde la fecha habilitada, para presentarse a cobrar. En este caso puntual, al tratarse de un monto que supera el mínimo no imponible de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el pago recién puede realizarse a partir del 8 de septiembre.

Eso significa que el flamante millonario tiene tiempo para presentarse hasta el lunes 15 de septiembre inclusive. Si no lo hace dentro de ese plazo, perderá automáticamente el derecho a cobrar los $1.732 millones que le corresponden.

FUENTE: Crónica