El encuentro entre Javier Milei y Sylvester Stallone que es furor en las redes: abrazo, risas y hasta...

Junto al mandatario, se encontraba la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien también se tomó una fotografía con Stallone. El video del encuentro fue compartido por Santiago Oría, el director de realización audiovisuales del Gobierno.

Porque se encontró con Milei, lo abrazó y le puso su cara en el puño del Presidente emulando una trompada. pic.twitter.com/uvfULITeY0 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) November 15, 2024

Días antes de esta cena, Javier Milei y Donald Trump sostuvieron una conversación telefónica de 11 minutos, en la que acordaron extender el diálogo durante la cena organizada por un think tank republicano. Tras encontrarse con el líder republicano en Palm Beach, el jefe de Estado mantuvo un diálogo con el vicepresidente electo de los Estados Unidos, JD Vance.

Milei fue uno de los expositores durante el evento. Su alocución antecedió a Stallone, quien habló minutos antes que Trump. El discurso del jefe de Estado captó una notable atención de los invitados. De hecho, cuando estaba promediando su participación, Trump apareció y tomó asiento entre el público para escucharlo atentamente.

Al tomar la palabra, el Presidente felicitó al líder republicano por su contundente victoria en las elecciones de la semana pasada, a la que definió como “la remontada política más grande de la historia, enfrentando a todo el establishment e, incluso, poniendo en riesgo su propia vida”. “Estoy muy feliz de compartir con la nueva administración de los Estados Unidos el mismo amor por la libertad. Estoy seguro de que juntos volveremos a darle el valor que se merece”, expresó.

Milei continuó con su discurso al decir que “hoy el mundo es mucho mejor porque soplan vientos de libertad, que soplan muchísimo más fuerte”. “Un verdadero milagro y prueba fehaciente de que las fuerzas del cielo están de nuestro lado”, agregó.

“En 1848, Marx comenzó aquel panfleto siniestro, que fue su manifiesto comunista, diciendo que un fantasma recorría Europa, el fantasma del comunismo. Hoy un fantasma distinto recorre el mundo, el fantasma de la libertad. Un fantasma que viene a terminar con el modelo de servidumbre que reina en el mundo libre, bajo el manto de las buenas intenciones y de la mal llamada justicia social, la casta política montó un Estado opresor que divide a los ciudadanos entre ganadores y perdedores, quienes pagan impuestos de un lado y quienes viven pagando a ellos”, analizó.

A su vez, el mandatario afirmó que existe “una mayoría silenciosa o, más bien, silenciada, que ha comenzado a hacerse escuchar a pesar de los enemigos de la libertad que se aferran al poder haciendo uso y abuso de la propaganda, la tergiversación y la censura”. En ese contexto, envió un mensaje al magnate y dueño de Tesla, Elon Musk, al afirmar: “Es por eso que quiero agradecer muy particularmente al gran Elon Musk por su trabajo enorme en X, que ha salvado a la humanidad”. Sus palabras provocaron numerosos aplausos entre los asistentes.

Minutos después de sus declaraciones, tomó la palabra Trump, quien elogió a Milei al subir al escenario. “Has hecho un trabajo fantástico en un periodo de tiempo muy corto. Tu discurso fue precioso, pero el trabajo que has hecho es increíble. Volver a hacer grande a Argentina. Ya sabes Make Argentina Grate Again. Funciona bien con la A, no funciona con otros países”, manifestó.

El próximo presidente de los Estados Unidos destacó los avances económicos que tuvo Milei en once meses de gestión al reiterar: “Creo que tus números funcionan. Además, has hecho un trabajo fantástico en muy poco tiempo. Es un honor tenerle aquí. Eso es realmente genial. Gracias también”.

FUENTE: Infobae