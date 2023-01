El acuerdo que propone Martín Tetaz para enfrentar a Kicillof en Buenos Aires

“Un candidato de Milei nos puede sacar entre 10 o 15 puntos”, aclara. “Y esos 10 o 15 puntos nos pueden hacer perder la provincia de Buenos Aires”, agrega. Además, considera que por primera vez en la historia de la Argentina un espacio político como Juntos por el Cambio tiene media docena de candidatos competitivos a presidente y que el radicalismo necesita construir uno propio. Considera que de los que hoy se anotaron los que mejor miden son Facundo Manes y Martín Lousteau, “pero Lousteau decidió que va a jugar por la Ciudad”. Está convencido que el líder de Evolución Radical le ganará al Pro en suelo porteño a menos que haya un imprevisto. “Hoy por hoy, los que están lanzados, los ministros de Horacio [Rodríguez Larreta] pierden contra Lousteau. Pero si por decir algo, y no por meterme en la interna del Pro, solo como hipótesis, si Patricia Bullrich decidiera competir por la Ciudad, sería muy competitiva y muy desafiante”, analiza.

A los gobernadores radicales y al exgobernador Alfredo Cornejo no los ve competitivos. “Son muy buenos candidatos, pero les falta llegada con la gente”, explica. Y adelanta que el principal problema de la provincia de Buenos Aires es la educación pública, que ya no solo no iguala sino que se está generando una sociedad fragmentada por el crecimiento de la matrícula privada. “Eso va a terminar generando una sociedad fracturada, donde si te va bien, vas a estar inseguro que se quieran apropiar de lo tuyo porque hay gente que está con rencor, porque está totalmente excluida del sistema. Y yo no quiero eso. Hay que construir las mejores escuelas públicas y poner los mejores maestros”, dice. Y cuestiona con dureza a Kicillof: “No hay ningún dato sobre educación en la Provincia. Si querés saber quiénes son los que dejaron la escuela, no podés. Y eso pasa con todas las áreas de la provincia”, precisa.

