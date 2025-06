Diez estudiantes argentinos, campeones en el mundial aeroespacial de la Nasa

Durante el vuelo, los estudiantes debieron operar una estación receptora terrestre y registrar el comportamiento del dispositivo. El rendimiento técnico y la presentación del equipo fueron evaluados por profesionales con trayectoria en agencias espaciales, incluyendo ingenieros de la NASA.

Dentro del grupo de diez argentinos se encontraban estudiantes de Ingeniería Mecánica, Electrónica, Industrial, Informática y Bioingeniería.

Durante el lanzamiento en Virginia, el satélite miniatura diseñado por los estudiantes cumplió todos los requerimientos. La transmisión en tiempo real fue exitosa y los resultados técnicos fueron validados por el jurado. De esta manera, el equipo obtuvo la mayor puntuación general de la edición 2025, superando a universidades de Estados Unidos, Turquía y México.

Un detalle no menor es que el grupo del ITBA fue no solo el único representante argentino, sino también sudamericano. La consagración en Virginia no solo representa un logro para el equipo argentino, sino también una muestra del potencial formativo de las universidades del país en áreas clave para el futuro tecnológico. El ITBA, con su enfoque en la innovación y el trabajo en equipo, consolida así una presencia destacada en el escenario aeroespacial internacional.