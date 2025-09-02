Diez cosas que tenés que sacar de tu casa porque atraen pobreza y llaman la mala energía

Las cosas que tenés que eliminar de tu casa para avanzar hacia el futuro.

¿Sentís que todo te cuesta más de lo normal? ¿Que la plata no rinde, que los proyectos no avanzan o que tu energía está estancada? Quizás la respuesta esté en tu casa . Según principios del Feng Shui , la energía de los objetos que te rodean influye directamente en tu bienestar emocional, mental y financiero.

Hoy te contamos qué cosas deberías sacar ya de tu casa porque atraen pobreza, bloquean la prosperidad y frenan tu crecimiento personal y económico.

Objetos rotos: vibración baja, resultados bajos

- Vajilla astillada o rota

- Electrodomésticos que no funcionan

- Muebles sueltos o en mal estado

- Cables dañados o deshilachados

Estos elementos simbolizan estancamiento y descuido. Lo roto no puede atraer nada completo. Reparalo o dejalo ir. Es mejor tener menos, pero en buen estado, que acumular lo que ya no funciona.

Cosas que no te gustan (aunque estén "buenas")

¿Tenés un adorno, cuadro o regalo que nunca te gustó pero seguís guardando "por compromiso"? Es hora de soltar. Los objetos que no amás no suman energía positiva, incluso si están nuevos.

Relojes parados: el tiempo detenido en tu casa también detiene tu avance

Un reloj que no anda simboliza proyectos estancados, oportunidades que no llegan, crecimiento bloqueado. Hacelo funcionar o sacalo del espacio.

image

Frascos vacíos: cuidado, pueden atraer escasez

Los envases vacíos son una señal inconsciente de falta. Para vibrar en abundancia, todo a tu alrededor debe reflejarla. Llená lo que usás o reciclá lo que ya no sirve.

Flores marchitas o secas: sin vida, sin energía

Un florero con flores muertas representa energía muerta. La naturaleza nos enseña: lo que no vive, no fluye. Renová el espacio con vida o dejá el jarrón vacío, pero limpio.

Los “por si acaso”: miedo disfrazado de previsión

Guardar cosas "por si algún día..." es una forma de decirle al universo que no confiás en que vas a tener lo que necesitás cuando lo necesites. La abundancia ama el desapego.

Ropa que no usás: espacio ocupado, oportunidades frenadas

Si no te lo pusiste en el último año, probablemente ya cumplió su ciclo. Regalá, doná o reciclá. Cada prenda que liberás es espacio disponible para lo nuevo.

Objetos del pasado: cortar lazos para abrir caminos

Guardás cosas de alguien que ya no está en tu vida, de una etapa que terminó o de una relación con la que ya no conectás. Aunque no lo creas, esos objetos sostienen vínculos que ya no te suman. Soltá.

Productos vencidos: energía estancada = prosperidad estancada

Revisá cosméticos, medicamentos y alimentos. Todo lo que caducó ya no cumple su función y solo ocupa lugar. Además, representa proyectos que nunca se concretaron.

image

Papeles viejos: el desorden mental también es físico

Facturas antiguas, libretas llenas, papeles sin uso… Todo ese desorden refleja tu estado interno. Ordenar tu casa es ordenar tu mente, y desde ahí podés manifestar cosas nuevas.

* Tip final: tu casa es un espejo de tu energía

Despejar el espacio físico es el primer paso para despejar el camino hacia la abundancia. No es solo una limpieza visual, sino una limpieza energética. Soltar lo viejo, roto o innecesario es abrirle la puerta a lo nuevo, a lo próspero, a lo que sí te potencia.