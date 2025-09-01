La humedad, enemigo desconocido en San Juan: cómo secar la ropa tras la lluvia

Tras la humedad que dejó Santa Rosa , cómo lograr que la ropa se seque más rápido.

La tormenta de Santa Rosa llegó con fuerza a San Juan y trajo dos días seguidos de lluvias, poniendo a los sanjuaninos frente a un enemigo desconocido: la humedad . Con los canastos llenos de ropa acumulada y el cielo gris sin dar tregua, muchos buscan soluciones prácticas. Una serie de tips útiles y efectivos para secar la ropa más rápido.

Cuando hay exceso de humedad en el ambiente, el aire se satura de vapor de agua, lo que impide que la humedad de las prendas se evapore con rapidez. Esto no solo retrasa el secado, sino que también puede generar mal olor en la ropa o incluso la aparición de moho.

Cómo secar la ropa rápido con humedad: 7 trucos que funcionan

Centrifugado extra: Usá un ciclo de centrifugado adicional en el lavarropas. Mientras más agua se elimine antes del tendido, más rápido se secará la ropa, incluso con humedad.

Secado por tandas pequeñas: No sobrecargues el tender. Dejá espacio entre las prendas para que el aire circule mejor.

Colgá la ropa cerca de fuentes de calor o ventilación: Un ventilador apuntando hacia la ropa o un calefactor cercano puede acelerar el proceso. No coloques la ropa directamente sobre el calefactor, ya que puede dañarla.

Aprovechá la corriente cruzada: Abrí ventanas enfrentadas durante ratos del día (aunque esté nublado) para generar ventilación cruzada. El movimiento del aire es clave.

Usá perchas y colgadores verticales: Las perchas permiten colgar camisas o remeras extendidas, lo que reduce el tiempo de secado. Los organizadores verticales ahorran espacio y mejoran la ventilación entre prendas.

Toalla mágica: Enrollá la prenda mojada dentro de una toalla seca y presioná para absorber el exceso de agua. Luego colgala normalmente.

Deshumidificador o sal gruesa: Si tenés un deshumidificador, es el momento de usarlo. Si no, colocá recipientes con sal gruesa cerca del tender: ayudan a absorber el exceso de humedad del ambiente.

¿Cuánto tarda en secarse la ropa con humedad?

Dependerá del tipo de prenda, del material y de la circulación del aire. En ambientes húmedos y cerrados, una prenda puede tardar entre 12 y 24 horas en secarse completamente. Con algunos de los trucos anteriores, ese tiempo puede reducirse a la mitad.

¿Qué ropa se seca más rápido?

Las prendas de algodón liviano, poliéster o telas técnicas (como la ropa deportiva) suelen secarse más rápido que las de jean, toalla o lana. Elegí lavar primero lo que más necesitás usar y lo que pueda secarse más rápido.

Tips finales para evitar el mal olor en la ropa