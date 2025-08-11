Si aún la guardás, estás de suerte: la prenda de los 70 que volvió con todo

Como suele suceder en el mundo de la moda , lo que alguna vez fue tendencia, tarde o temprano, vuelve a aparecer. Esta vez, l as blusas inspiradas en los años 70 regresan con una vuelta de tuerca, listas para adueñarse de los looks primavera-verano 2025. Si alguna vez revisaste los cajones antiguos de tu madre o abuela, puede que te hayas cruzado con alguna pieza que hoy vuelve al centro de la escena.

Firmas reconocidas como Chanel, Chloé y Zimmermann ya las mostraron en pasarela: los diseños que nacieron en la era del boho chic y el amor libre se reinventan con un toque contemporáneo. Telas livianas, transparencias sutiles, lazos largos, texturas metálicas y cortes más actuales logran una mezcla entre lo nostálgico y lo moderno.

Así se actualiza un clásico de los 70

El regreso de estas blusas no implica una copia literal del pasado. Los diseñadores apostaron por reinterpretarlas con un aire urbano y sofisticado. Satén brillante, detalles con plumas, combinaciones con pantalones amplios y telas frescas son algunas de las claves para transformar esta prenda en un básico moderno y versátil.

Las referencias a íconos como Cher o Jane Birkin son inevitables al ver estas piezas, pero ahora llegan con una estética más refinada. Se suman detalles como cinturones de cadenas llamativos, bordados con pedrería o estampados de lunares que permiten que la prenda se adapte a distintos estilos y ocasiones.

image

Los modelos que marcarán tendencia

Para esta temporada, algunas versiones destacadas de las blusas setenteras son:

Blusa estilo boho con mangas amplias y cinturón de cadena

Diseño sin mangas con aberturas laterales

Estampado romántico con lunares clásicos

Blusa con lazo y toques brillantes en el cuello

Modelo minimalista en blanco con tirantes finos

Blusa con flecos y brillo , ideal para la noche

Versión transparente con cuello atado

Una prenda que se adapta a todo

Lo mejor de este revival es su capacidad para integrarse en cualquier tipo de outfit. Desde un evento elegante hasta una salida informal, las blusas setenteras se convierten en aliadas infalibles. Combinadas con faldas largas, pantalones palazzo, jeans holgados o blazers oversize, logran un equilibrio entre frescura, elegancia y espíritu retro.

Para quienes prefieren un look más sobrio, los diseños con escotes simples y tirantes finos son una excelente opción. Son ideales para llevar a la oficina, a un almuerzo o incluso en una salida nocturna con el outfit adecuado.