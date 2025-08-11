lunes 11 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tendencias

Si aún la guardás, estás de suerte: la prenda de los 70 que volvió con todo

Con la nostalgia como bandera, estos diseños pisan fuerte y se reinventan para el guardarropa actual.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Como suele suceder en el mundo de la moda, lo que alguna vez fue tendencia, tarde o temprano, vuelve a aparecer. Esta vez, las blusas inspiradas en los años 70 regresan con una vuelta de tuerca, listas para adueñarse de los looks primavera-verano 2025. Si alguna vez revisaste los cajones antiguos de tu madre o abuela, puede que te hayas cruzado con alguna pieza que hoy vuelve al centro de la escena.

Lee además
estilo creativo: cuando vestirse es un arte
Columna

Estilo Creativo: cuando vestirse es un arte
image

Firmas reconocidas como Chanel, Chloé y Zimmermann ya las mostraron en pasarela: los diseños que nacieron en la era del boho chic y el amor libre se reinventan con un toque contemporáneo. Telas livianas, transparencias sutiles, lazos largos, texturas metálicas y cortes más actuales logran una mezcla entre lo nostálgico y lo moderno.

Así se actualiza un clásico de los 70

El regreso de estas blusas no implica una copia literal del pasado. Los diseñadores apostaron por reinterpretarlas con un aire urbano y sofisticado. Satén brillante, detalles con plumas, combinaciones con pantalones amplios y telas frescas son algunas de las claves para transformar esta prenda en un básico moderno y versátil.

Las referencias a íconos como Cher o Jane Birkin son inevitables al ver estas piezas, pero ahora llegan con una estética más refinada. Se suman detalles como cinturones de cadenas llamativos, bordados con pedrería o estampados de lunares que permiten que la prenda se adapte a distintos estilos y ocasiones.

image

Los modelos que marcarán tendencia

Para esta temporada, algunas versiones destacadas de las blusas setenteras son:

  • Blusa estilo boho con mangas amplias y cinturón de cadena

  • Diseño sin mangas con aberturas laterales

  • Estampado romántico con lunares clásicos

  • Blusa con lazo y toques brillantes en el cuello

  • Modelo minimalista en blanco con tirantes finos

  • Blusa con flecos y brillo, ideal para la noche

  • Versión transparente con cuello atado

Una prenda que se adapta a todo

Lo mejor de este revival es su capacidad para integrarse en cualquier tipo de outfit. Desde un evento elegante hasta una salida informal, las blusas setenteras se convierten en aliadas infalibles. Combinadas con faldas largas, pantalones palazzo, jeans holgados o blazers oversize, logran un equilibrio entre frescura, elegancia y espíritu retro.

Para quienes prefieren un look más sobrio, los diseños con escotes simples y tirantes finos son una excelente opción. Son ideales para llevar a la oficina, a un almuerzo o incluso en una salida nocturna con el outfit adecuado.

Seguí leyendo

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Once de los trece responsables del fraude millonario a Un Rincón de Napoli, aceptaron condena en un juicio abreviado
"Ahora son 13"

Once de los trece responsables del fraude millonario a Un Rincón de Napoli, aceptaron condena en un juicio abreviado

Cortes de calles y fuerte presencia policial este lunes en los alrededores del Centro Cívico por el desarrollo de un evento sobre Seguridad Deportiva del que participarán autoridades de Nación.
Este lunes

El Centro Cívico, vallado y con importante presencia policial en el inicio de la mañana: ¿qué pasó?

Identificaron al ciclista que fue atropellado por un camión del TC en 9 de Julio: se habría cruzado de carril
En la Ruta 20

Identificaron al ciclista que fue atropellado por un camión del TC en 9 de Julio: se habría cruzado de carril

Confirmaron que el parapentista que cayó en Ullum tiene muerte cerebral
Triste noticia

Confirmaron que el parapentista que cayó en Ullum tiene muerte cerebral

Ruta 20: un ciclista murió tras ser embestido por un camión que trasladaba un auto del TC
Tragedia

Ruta 20: un ciclista murió tras ser embestido por un camión que trasladaba un auto del TC

Te Puede Interesar

Con el arribo de Tribuna Segura a San Juan, ¿se habilita el ingreso de público visitante?: el análisis de dirigentes
Fútbol sin violencia

Con el arribo de Tribuna Segura a San Juan, ¿se habilita el ingreso de público visitante?: el análisis de dirigentes

Por Celeste Roco Navea
¿Orrego también? Dos gobernadores postularon a sus vices como candidatos para las legislativas
Elecciones 2025

¿Orrego también? Dos gobernadores postularon a sus vices como candidatos para las legislativas

La unión entre el sanjuanino accidentado en Ullum y el parapente: He tenido el gusto de ver volar a mi viejo, amigos y cóndores
En las redes

La unión entre el sanjuanino accidentado en Ullum y el parapente: "He tenido el gusto de ver volar a mi viejo, amigos y cóndores"

Confirmaron el estadio de la final de la Copa Libertadores 2025
Oficial

Confirmaron el estadio de la final de la Copa Libertadores 2025

Vuelve el Concurso Literario Infantil de Cazacuentos: El aburrimiento es un gran invento
Animate

Vuelve el Concurso Literario Infantil de Cazacuentos: "El aburrimiento es un gran invento"