Cristina Kirchner volvió a atacar a Javier Milei: "Lo tuyo fue patético"

La expresidenta hizo referencia al fragmento de la entrevista que si bien no salió al aire, el crudo sin editar si filtró rápidamente entre oficialismo y oposición. En las imágenes Javier Milei argumenta que la publicación sobre $Libra lo hizo en su cuenta de X personal, mientras Jonatan Viale le insistía que pese a ello sigue siendo presidente. En ese momento Santiago Caputo, asesor de Presidencia, interrumpió la entrevista y se acercó a Milei mientras el periodista decía que si continuaban por esa línea podría llegar a tener un problema judicial el mandatario libertario.

Ante esto, y tras las versiones que salieron de la órbita de Presidencia sobre lo que pasó en ese momento, Cristina no demoró en hacerse eco. “¡Ay Milei! “Economista experto en crecimiento con o sin dinero”…TE ESTÁS CAYENDO A PEDAZOS. Anoche, en la entrevista de TN lo tuyo fue PATÉTICO… y lo del colorado Jony Viale BOCHORNOSO. Los dos juntos dan vergüenza ajena”, comenzó señalando la presidenta del PJ nacional, quien ha demostrado a lo largo de los años que tiene una habilidad nata a la hora de criticar y apuntar ciertas observaciones.

Además señaló que “en la versión que editaron para la gilada”, el Presidente estaba “pálido, balbuceante y contradictorio”. Y continuó: “¿Cómo es eso que decís que el otro colorado, el cripto estafador Hyden Davis, te propuso “ARMAR UNA ESTRUCTURA PARA FINANCIAR EMPRENDEDORES”? Y después justificás la estafa diciendo “ES COMO QUE ALGUIEN VA, JUEGA A LA RULETA RUSA Y LE TOCÓ LA BALA”.

En la misma línea, Cristina señaló: “Milei… La verdad de la milanesa es que SIN TU POSTEO EN X PROMOCIONANDO LA CRIPTO LIBRA, 3 MINUTOS DESPUÉS DE SU CREACIÓN, FIJADO DURANTE 5 HORAS Y CON CBU INCLUIDO PARA OPERAR, NO HABÍA ESTAFA”.

Similar a los posteos anteriores, la expresidenta le dedicó una postdata. En la misma señaló que le reconoce a Milei continuar protagonizando hechos inéditos en un país que lo vio todo. “Te armaron una entrevista para limpiarte la imagen, te trajeron a un “periodista” amigo (¿ENSOBRADO?), te pautaron las preguntas y te intervinieron la entrevista porque lo que decías “te puede traer un QUILOMBO JUDICIAL”. ¡NUNCA SE VIÓ ALGO ASÍ!”

Y cerró: “Milei… no sólo sos un estafador con las cripto. También SOS UN ESTAFADOR CON LAS ENTREVISTAS. Un show de títeres donde Jony Viale obedece y vos repetís. Al “Mago” se le están escapando los conejos de la galera”.

Tras el escándalo sobre lo que pasó en la entrevista, el vocero presidencial Manuel Adorni, explicó que “El Presidente por supuesto no está en lo fino jurídico y equivocado en mi parecer y en el del Presidente, Santiago Caputo corta la entrevista porque tiene el defecto de la excelencia y notó que se podía prestar a la confusión a alguna parte de la audiencia y decidió cortar la nota”.

“Santiago no sabe que la dinámica es no cortar las notas por ningún aspecto, por nada, y bueno, cuando ves los tres minutos de contexto fue para eso, para no confundir”, describió Adorni.

El posteo completo de Cristina Kirchner contra Javier Milei