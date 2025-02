Se filtró una interrupción en la entrevista de Jonatan Viale a Milei y Adorni dio su explicación sobre qué ocurrió

Se trata del reportaje hecho por Viale que fue grabado este lunes por la tarde en la Casa Rosada y emitido por la noche en la señal de noticias, en el que el jefe de Estado se defendió de las acusaciones tras el escándalo con la criptomoneda. Milei aseguró que no promocionó la inversión, sino que solamente la “difundió” e hizo énfasis en que las personas que compraron la criptomoneda conocían el riesgo que asumían.

Al final de la entrevista, el periodista Viale le consulta al presidente sobre la estrategia judicial que asumirá, en el marco de la causa que ya está en manos de la jueza federal María Servini. En la entrevista que se vio por televisión, el mandatario contesta que se trata de un problema "entre privados" y que él no se involucrará en los temas jurídicos.

Pero después se conoció que hubo otra respuesta de Milei. En ese video, que fue difundido por el periodista Ari Lijalad y acompaña esta nota, Milei dice que delegará la cuestión jurídica en su ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. “Es el ministro de Justicia, es el que entiende”, se lo escucha decir al presidente. “Pero es un tema en el que participaste vos como ciudadano”, insiste Viale hasta que la entrevista es interrumpida por alguien que no se ve en cámara. Segundos después se ve al asesor presidencial Santiago Caputo ingresar en escena y hablarle en el oído a Milei. Viale asegura: “Yo entiendo, me doy cuenta, va a traer un kilombo judicial”. Luego, retoma y repite la pregunta.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Se filtró una interrupción en la entrevista de Jonatan Viale a Javier Milei, y Manuel Adorni dio su explicación sobre qué ocurrió. Se trata del reportaje hecho por Viale que fue grabado este lunes por la tarde en la Casa Rosada y emitido por la noche en la señal de noticias Todo Noticias. En el recorte editado, el asesor presidencial Santiago Caputo interrumpe a Viale. Ese fragmento no salió en la entrevista pero fue publicado en su sitio web por TN, aparentemente por error. La nota completa en @tiempodesanjuan #javiermilei #santiagocaputo #manueladorni #jonatanviale #tiempodesanjuan" View this post on Instagram A post shared by Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)

En este marco, Adorni dio una justificación de lo sucedido, en una entrevista que dio en A24 al periodista Antonio Laje. “Yo estuve ayer en la nota y en un momento empiezan a hablar de la estrategia judicial, quién iba a acompañar en la estrategia judicial, y el Presidente empieza a hablar de Mariano Cúneo Libarona”.

Y aseguró: “El Presidente por supuesto no está en lo fino jurídico y equivocado en mi parecer y en el del Presidente, Santiago Caputo corta la entrevista porque tiene el defecto de la excelencia y notó que se podía prestar a la confusión a alguna parte de la audiencia y decidió cortar la nota”.

Agregó que “Santiago (por Caputo) no sabe que la dinámica es no cortar las notas por ningún aspecto, por nada, y bueno, cuando ves los tres minutos de contexto fue para eso, para no confundir”. Además, el vocero sostuvo que “todo el mundo sabe que el Presidente no sugiere” temas ni preguntas a los periodistas que lo entrevistan.

Una vez finalizada la grabación, Milei le recriminó la interrupción a Caputo. “El presidente le dijo: ‘Santiago, esto innecesario’”, afirmó Adorni.

La filtración del video le agregó polémica al escándalo que se inició el viernes cuando el Presidente promocionó la criptomoneda $LIBRA como parte de un proyecto privado para “fondear pequeñas empresas y emprendimientos argentinos”. Cinco horas más tarde, cuando hervían las redes sociales con críticas a su comportamiento, dijo que en realidad no estaba interiorizado sobre cómo era realmente la operatoria y borró el mensaje original.

La maniobra, que provocó pérdidas millonarias a inversores de todo el mundo, abrió una serie de interrogantes. “Yo obré de buena fe. Pero tengo que aprender. La lección más importante es que yo asumí la presidencia y seguí siendo el de siempre. Cualquiera que me conoce sabe que podía acceder a mí de la misma manera de siempre, esto me enseñó que tengo que poner filtros. Tendré que levantar murallas y que sea más difícil acceder a mí. Hay que buscar la forma para que cuando las cosas lleguen a mí, ya estén resueltas”, se defendió anoche Milei.

Y sentenció: “Si vos vas al casino y perdés plata, ¿cuál es el reclamo? Si vos sabías las condiciones. Todos lo hicieron voluntariamente. Yo no lo promocioné, lo difundí. Soy fanático de la tecnología. Yo quiero que argentina se convierta en un HUB tecnológico. Pensé que era algo que podría mejorar las condiciones de los emprendedores tecnológicos".

Hayden Davis, el cerebro tech detrás de $LIBRA, también habló: dijo que el proyecto era un experimento porque Milei pretendía crear un sistema para que todas las finanzas del país se montaran sobre la blockchain y aseguró que está esperando instrucciones de la Casa Rosada para devolver USD 100 millones.