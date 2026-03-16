Conocido ex futbolista argentino, a juicio por homicidio culposo

La situación judicial del ex futbolista y empresario inmobiliario Damián Manusovich se ha complicado drásticamente tras el avance de la investigación por la muerte de Lourdes Antonini, una joven de 20 años que falleció aplastada por un cartel publicitario en el barrio de Villa Devoto. El fiscal Andrés Madrea, en un escrito de más de 40 páginas, ha solicitado la indagatoria de Manusovich y otros cinco sospechosos vinculados a la constructora MMCV , bajo el cargo de homicidio culposo .

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El hecho ocurrió el pasado 4 de diciembre en la calle Chivilcoy al 3600, cuando una pesada estructura de madera —que funcionaba simultáneamente como cartel publicitario y empalizada de obra— se desplomó sobre la víctima, provocándole una hemorragia meningoencefálica fatal. Según la fiscalía, este cartel se encontraba "fuera de toda ley" y su existencia era "irregular, ilegítima y antirreglamentaria".

La investigación señala que la estructura carecía de los permisos adecuados y de cualquier tipo de supervisión técnica en su construcción o mantenimiento. Para el fiscal Madrea, la dualidad de funciones del cartel (publicidad y vallado perimetral) era, en este contexto, clandestina.

El rol central de Manusovich en el negocio

La Justicia ha identificado a Manusovich como una figura "central y preponderante" en el desarrollo inmobiliario de la obra denominada Seirén. Aunque el ex jugador de San Lorenzo y Vélez figura en los registros como empleado de MMCV, la fiscalía sostiene que ocupa la "cúspide de la pirámide" en la toma de decisiones y administración de los fideicomisos involucrados.

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Manusovich es socio en el Fideicomiso Inmobiliario Boulevard Chivilcoy, que controla el terreno donde sucedió la tragedia. Su vinculación no sería meramente formal, sino que ejercería un "gobierno real" sobre las operaciones del proyecto, el cual, llamativamente, ya no figura entre los desarrollos promocionados en el sitio web de la empresa.

Peritajes reveladores: "Les salía dos pesos hacerlo bien"

Dos informes técnicos fueron determinantes para complicar la situación del empresario. Las pericias de los bomberos de la Policía de la Ciudad revelaron que la estructura de sostén era extremadamente precaria:

Estaba sostenida por simples pilotes al borde de una excavación profunda donde operaba maquinaria pesada.

Carecía de rigidez estructural y de refuerzos conocidos como "cruces de San Andrés".

Se utilizaron clavos en lugar de pernos o tornillos, lo que la hacía vulnerable a vibraciones, golpes y ráfagas de viento.

Una fuente cercana al caso resumió la negligencia de manera contundente, afirmando que "les salía dos pesos hacerlo bien", pero se optó por una construcción deficiente instalada sobre un terreno debilitado. Ahora, con la imputación por homicidio culposo, la Justicia busca determinar la responsabilidad empresarial directa detrás de una obra que terminó costándole la vida a una joven en plena vía pública.