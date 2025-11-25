martes 25 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Justicia

Con qué se habría distraído el chofer que conducía el micro del vuelco que dejó dos muertos

Continúan las investigaciones del vuelco de un micro que llevaba militantes a un acto de Kicillof a Mar del Plata. El accidente dejó dos muertos y decenas de heridos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

A la altura del kilómetro 325 de la Ruta 2 no hay rastros de frenadas sobre el asfalto. Tampoco algún otro indicio que demuestre que el chofer del micro que volcó este martes rumbo a Mar del Plata intentó evitar el siniestro que dejó dos muertos y más de 40 heridos. Para el fiscal Germán Vera Tapia, que investiga el hecho, estos datos significan una cosa: que el conductor se fue a la banquina por una distracción.

Lee además
volco un micro que transportaba militantes a un acto de kicillof en mar del plata: hay dos muertos y multiples heridos
Ruta 2

Volcó un micro que transportaba militantes a un acto de Kicillof en Mar del Plata: hay dos muertos y múltiples heridos
Las playas de Mar del Plata contará con zonas habilitadas para fumar, los que no lo hagan en ese lugar serán multados.
Guerra a las colillas

Alerta para veraneantes sanjuaninos en Mar del Plata: multarán a quienes fumen en la playa fuera de las áreas permitidas

El titular de la fiscalía de delitos culposos de la ciudad balnearia prácticamente descartó la hipótesis de la intervención de otro vehículo en el trágico accidente vial ocurrido a la altura de General Pirán.

Por el contrario, la principal teoría apunta a una maniobra imprudente por parte del conductor, que tiene unos 49 años, según supo Infobae. Por esto, ordenó detenerlo y acusarlo del delito de homicidio culposo y lesiones culposas.

El motivo de por qué no iba atento al camino todavía no está claro. Pero no hay nada descartado.

Una de las opciones que se investiga es que el hombre se haya quedado dormido al volante, por lo que no se dio cuenta de que se estaba desviando de la traza hacia uno de los costados.

La otra es que se haya distraído con el celular. En ambos casos, explicaría por qué no intentó frenar o hacer alguna maniobra del estilo para evitar que el micro se cayera de forma lateral hacia la derecha.

En el marco de la investigación, el fiscal Vera Tapia solicitó un análisis de alcoholemia -que le dio negativo- y otro toxicológico, que todavía no se conocen los resultados. Además, le secuestró el celular, aunque advirtió que es difícil determinar si lo estaba utilizando al momento del siniestro.

El conductor se encuentra actualmente internado en el hospital de General Pirán, a donde lo trasladaron por las lesiones que sufrió durante el hecho. Se encuentra con custodia policial que aguarda a que le den el alta para trasladarlo a la fiscalía de Mar del Plata.

El lugar donde ocurrió el siniestro

El siniestro ocurrió hacia el kilómetro 325 de la ruta. Alrededor de las 8 de la mañana, el vehículo volcó sobre el cantero central con 56 pasajeros a bordo. Fuentes de la investigación señalaron a este medio que en el lugar del siniestro hay una curva alta, semi pronunciada, pero que estaba señalizada, lo que confirma la teoría de la distracción.

La unidad que protagonizó el accidente pertenece a la empresa Turismo New Bus. Circulaban a bordo vecinos de las localidades bonaerenses de Moreno, Morón y Ciudadela.

Los pasajeros viajaban a Mar del Plata para participar del 1° Encuentro Internacional de Hábitat en el Gran Hotel Provincia, organizado por el gobierno bonaerense. El evento iba a cerrar con un acto del gobernador Axel Kicillof, quien finalmente suspendió la jornada.

El encuentro iba a realizarse este martes y miércoles bajo la consigna “Nuevos enfoques desde el desarrollo y la planificación urbana: una mirada federal y regional”.

Durante la mañana y hasta el mediodía trabajaron en el lugar equipos de emergencias y personal de seguridad vial de AUBASA. También intervinieron bomberos voluntarios de General Pirán y Coronel Vidal.

Temas
Seguí leyendo

No reconoció a su hija en la infancia y ahora deberá indemnizarla

El Quini 6 sortea el pozo más grande de su historia: de cuánto es, hasta cuándo se puede jugar, y cuáles son los números más salidores de los últimos sorteos

Una fuerte crisis golpea a la fábrica de ollas Essen: despidió a más de 30 trabajadores

Buscan a una niña secuestrada por su madre y ofrecen recompensa a quien tenga datos

Escándalo en Mendoza: atraparon a un concejal manejando ebrio su BMW con una copa de vino en la mano por plena Arístides

Argentina emite alerta sanitaria por una familia uruguaya con sarampión que recorrió el país en colectivo

Puerto Deseado: rescataron a una mujer maniatada al borde del acantilado y denunció que intentaron tirarla al mar

Fin de semana XXL: hubo 21% más de turistas que el año pasado pero sus gastos fueron más austeros

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el quini 6 sortea el pozo mas grande de su historia: de cuanto es, hasta cuando se puede jugar, y cuales son los numeros mas salidores de los ultimos sorteos
Azar

El Quini 6 sortea el pozo más grande de su historia: de cuánto es, hasta cuándo se puede jugar, y cuáles son los números más salidores de los últimos sorteos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un oficial de policía lucha por su vida tras volcar en 9 de Julio
Grave

Un oficial de policía lucha por su vida tras volcar en 9 de Julio

Murió el motociclista que protagonizó un choque fatal en Rawson
Tras una semana de agonía

Murió el motociclista que protagonizó un choque fatal en Rawson

Una familia sanjuanina volcó en Ruta 40 tras volver de Chile
En San Rafael

Una familia sanjuanina volcó en Ruta 40 tras volver de Chile

Las mejores postales que dejó el encuentro entre Alianza y Desamparados
Galería de imágenes

Las mejores postales que dejó el encuentro entre Alianza y Desamparados

Pidieron más de 3 años de prisión para la obstetra sanjuanina acusada de provocar la muerte de un bebé en un parto
Investigación por mala praxis

Pidieron más de 3 años de prisión para la obstetra sanjuanina acusada de provocar la muerte de un bebé en un parto

Te Puede Interesar

El hecho delictivo sucedió en la Escuela de Comercio Alfonsina Storni.
Vándalos

A pesar de contar con custodia policial, igual robaron en una escuela del centro de Caucete

Por Redacción Tiempo de San Juan
La financiera del escándalo relacionada a Chiqui Tapia es sponsor de San Martín: así se anunciaba en redes
Polémica

La financiera del escándalo relacionada a Chiqui Tapia es sponsor de San Martín: así se anunciaba en redes

Se incendió un galpón textil en Capital: tres empleados intoxicados y el dueño descompensado video
Esquina Colorada

Se incendió un galpón textil en Capital: tres empleados intoxicados y el dueño descompensado

El Jury desestimó la denuncia del Abogado Fit contra el juez Toro
Decisión

El Jury desestimó la denuncia del "Abogado Fit" contra el juez Toro

Tras una tragedia y otro susto en la cancha, Rivadavia quiere que los clubes fijen los arcos de manera obligatoria
Proyecto

Tras una tragedia y otro susto en la cancha, Rivadavia quiere que los clubes fijen los arcos de manera obligatoria