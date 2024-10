Caso Loan: la aberrante versión de un desenlace intrafamiliar que abordó un abogado

En diálogo con el canal A24, el abogado penalista Omar Saker fue contundente al referirse al curso que ha tomado la causa. “Todas estas maniobras que complican la investigación son parte de un plan para encubrir la verdad. Y yo sí sé cuál es la verdad: Loan fue víctima de un abuso intrafamiliar seguido de muerte ”, afirmó con seguridad, dejando entrever que las dilaciones en la investigación no son casuales.

Saker no se limitó a señalar lo que, a su juicio, constituye el trasfondo del caso, sino que profundizó en su argumento:

“Lo tengo casi probado, y por eso están ocurriendo todos estos movimientos turbios. A veces, lo más simple es lo más difícil de aceptar. El pedido de detención a Mónica Chirivín es solo una distracción para desviar la atención del foco verdadero. Esa es la clave del caso”, aseguró el abogado, sugiriendo que los intentos de desviar la investigación obedecen a intereses específicos para que no se revele el abuso que Loan habría sufrido dentro del entorno familiar.

Estas declaraciones no solo generaron impacto en la opinión pública, sino que también reabren la discusión sobre las dinámicas familiares en la desaparición del menor y si realmente se ha investigado con la profundidad necesaria esa línea.

La carta de Laudelina: otro foco de polémica

En los últimos días, se conocieron detalles relevantes sobre una carta enviada por Laudelina, tía de Loan Danilo Peña, a la jueza de la causa, Cristina Pozzer Penzo. Sin embargo, la autenticidad de este documento fue puesta en duda. El abogado de su esposo, Antonio Benítez, aseguró públicamente que la carta era falsa y acusó a Mónica Chirivín, señalada como una de las principales sospechosas en la investigación, de haberla redactado.

El contenido de la carta refleja el estado emocional devastado de Laudelina, quien expresa sentirse al borde del colapso psicológico debido a la presión y las acusaciones que ha enfrentado:

“Me encuentro muy mal psicológicamente. Se me ataca constantemente y no quiero seguir viviendo este calvario. No estoy en condiciones de declarar, pero defenderé mi inocencia hasta el último momento”, escribió Laudelina en la misiva dirigida a la jueza Pozzer Penzo.

Además, en otro fragmento, la tía del menor hace un pedido desesperado:

“Prometo por la vida de Loan y de mis hijos que gritaré mi inocencia hasta el último segundo de mi vida. Pero con todo lo que me hacen pasar, le pido perdón por todo. No estoy en condiciones de declarar. Está en peligro la vida de mi hijo y la mía”, agregó en su mensaje, sugiriendo que teme por su seguridad y la de su familia.

La detención de Chirivín: ¿una maniobra de distracción?

La mención a Mónica Chirivín, quien ya ha sido involucrada en diferentes momentos de la investigación, ha generado más preguntas que respuestas. Según la teoría presentada por el abogado Omar Saker, la orden de detención contra Chirivín forma parte de una estrategia deliberada para desviar la atención del abuso intrafamiliar que, según él, sería la clave del caso.

“El verdadero foco debería estar en lo que sucedió dentro del entorno familiar de Loan”, insistió Saker, sugiriendo que algunos actores vinculados al caso estarían tratando de ocultar esta realidad para evitar que la justicia alcance a los verdaderos responsables.

Este señalamiento añade un nuevo matiz a la causa, que ya estaba atravesada por conflictos familiares, acusaciones cruzadas y la postergación de testimonios claves, como el de Laudelina.

Un caso cada vez más complejo

El avance de la investigación sobre la desaparición de Loan Danilo Peña ha estado marcado por postergaciones, sospechas de encubrimiento y acusaciones entre familiares, lo que complica aún más la búsqueda de la verdad. A 130 días del inicio de la causa, la ausencia de respuestas concretas mantiene a la sociedad en vilo y genera cuestionamientos sobre la eficacia de la justicia en este tipo de casos.

Las declaraciones de Omar Saker no solo han abierto un nuevo frente en la investigación, sino que también ponen en duda la línea oficial que se venía siguiendo. Las sospechas de que Loan habría sido víctima de abuso intrafamiliar seguido de muerte elevan el nivel de gravedad de la situación, y exigen un cambio de enfoque inmediato en la investigación para esclarecer lo ocurrido y garantizar justicia.

En tanto, la familia del menor sigue envuelta en un torbellino de acusaciones, cartas y amenazas veladas, mientras que la postergación de la indagatoria de Laudelina deja abiertas muchas incógnitas sobre cuál será el próximo paso en este caso que ha captado la atención de la opinión pública.

FUENTE: A24