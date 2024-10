Caso Loan: una perito asegura saber en qué lugar está el menor desaparecido

Se cumplieron cuatro meses de la desaparición de Loan Peña , el menor de cinco años al que se le perdió el rastro en un paraje rural de 9 de julio, en la provincia de Corrientes y aún no hay confirmaciones certeras dentro de la investigación que sostiene su búsqueda.

image.png

"El día 18 de junio me hice presente en Corrientes para prestar colaboración en la búsqueda de Loan, que presumiblemente se había extraviado en el ámbito rural", recordó Lezcano, que es diplomada en ciencias forenses y criminológica, analista en inteligencia criminal y especializada en búsqueda de personas. Según precisó, se involucró en el caso ad honorem y Maciel no le ofreció ningún tipo de honorario.

La perito asegura que faltan rastrillajes en esas lagunas de Corrientes

“Mi hipótesis es que el niño sigue en el lugar”, sostuvo María Lezcano basando en su teoría en su investigación respecto al lugar, a las personas que se encontraban allí al momento de la desaparición, al entrecruzamiento de las llamadas y a un análisis de las imágenes satelitales de la zona.

La perito reveló que la zona de la desaparición de Loan “era totalmente distinta” a lo que se visualizaba entonces a través de los medios de comunicación y remarcó que Maciel “los primeros dos días no me dejaba ir al lugar de los hechos para trabajar, decía que todavía no le habían habilitado mi ingreso, cuando sí había miles de personas ajenas al caso”.

La perito explicó que los investigadores “podemos tener muchas hipótesis pero cada una se tiene que descartar. No se puede abortar un rastrillaje sin tener un resultado positivo. Nunca se hizo un rastrillaje en la totalidad del lugar. Recién ahora están rastrillando zonas nuevas y ya pasaron cuatro meses, es una locura”.

“Para mí el niño sigue estando en el lugar y lo sostengo. Está ahí. No quiero dar detalles porque los padres y la familia están escuchando. Pero sí quiero pedir que no abandonen el rastrillaje, que se haga en su totalidad y se haga un descarte total del lugar, que hasta el momento no se hizo”, remarcó en diálogo con LT7 de Corrientes.

La perito sostiene que "el niño no pudo haber caminado muchos kilómetros": "Creo que está 5 kilómetros a la redonda del lugar donde desapareció. Hay tres lagunas en ese radio que no se rastrillaron en su totalidad", remarcó.

“Habíamos solicitado el rastrillaje total de todas las lagunas y lo hicieron abortar cuando se encontraron los indicios de los vehículos, lo que creo que fue un total error”, contó, haciendo referencia a las manchas de sangre en la camioneta blanca de Pérez y Caillava, que luego fueron descartadas. Sin embargo, nunca se retomaron los rastrillajes.

Además, la mujer explicó que un investigador de la Policía de Corrientes - del cual no quiso dar el nombre - hizo un arduo trabajo sobre el caso pero "nunca fue convocado" por la Justicia. “Entiendo que la Policía Federal tiene su propia investigación desde la zona cero, pero deberían haber convocado a este investigador, porque fue uno de los primeros en llegar al lugar”, agregó e informó que a ella "nunca la llamaron a declarar" pese a haberse puesto a disposición de la jueza federal Cristina Pozzer Penzo.

FUENTE: ADN Sur