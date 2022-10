Axel Kicillof: "Hay una voz que empieza a decir Cristina 2023″

Las elecciones de 2023 todavía quedan lejos en el tiempo, pero las especulaciones sobre las candidaturas son constantes y ya no se ocultan en charlas privadas. En el caso del Frente de Todos, la expectativa principal pasa por saber qué hará Cristina Kirchner . En ese contexto, su nombre generó declaraciones de Axel Kicillof y Máximo Kirchner .

El líder del PJ bonaerense había señalado ayer que no cree que la máxima referente política del oficialismo se postule en las próximas elecciones presidenciales. Sin embargo, un día después, el gobernador bonaerense advirtió que en la calle “ hay una voz que dice Cristina 2023 ″ y destacó que en lo personal le gustaría que eso suceda.

“Cristina conduce el movimiento político más importante y tiene todas las condiciones para ser Presidenta, a mí me gustaría, pero la decisión va a estar en sus manos”, expresó Kicillof en una larga entrevista con El Destape. De todos modos, de inmediato recordó que “es el pueblo el que decide las candidaturas”.

Para fundamentar su análisis, el gobernador de la provincia de Buenos Aires apuntó: “El otro día en la Plaza de Mayo cantaban ‘Cristina Presidenta’, lo mismo aparece en las paredes... Hay un deseo de sectores muy grandes. Uno ve que hay un empuje, una voz que empieza a decir Cristina 2023, eso se observa y se nota. Tienen el derecho a expresarlo”.

Allegados al mandatario bonaerense rechazaron un contrapunto entre Kicillof y Máximo Kirchner: “Están alineados, Axel habló en términos personales y eligió ir por la positiva”.

En ese marco, Kicillof consideró que los comicios del año que viene son realmente relevantes porque “se va a elegir entre la derecha y los derechos. Esa es la discusión que viene hacia adelante”.

El armado de la oposición

La interna de Juntos por el Cambio también fue objeto de análisis del dirigente kirchnerista. Y su primera análisis se enfocó en la figura de Mauricio Macri: “Yo lo veía y me recordaba cuando vas a un parque diversiones y hay uno vestido de peluche, con un hombre cagado de calor y disfrazado de algo tipo Mickey; para él debe ser un alivio salir del disfraz de Pluto y decir yo pienso esto, a mí ya no me corre nadie”.

“Dicen algo porque ven en las encuestas que eso les suma votos. Ahora me salgo del disfraz y digo que hay que privatizar hasta las escuelas porque hay una ola privatista en la opinión pública. En cualquier momento te vienen con la silla de Martinez de Hoz, cuando decían ‘si es nacional se rompe, si es extranjera es buena’”, cuestionó Kicillof.

Luego el Gobernador bonaerense se enfocó en quien asoma como el otro gran referente de la oposición: “Ahora parece que (Horacio) Rodríguez Larreta lo quiere jubilar a Macri. Yo observo esa tensión. El discurso que trató de armar Larreta, más conciliador, ya se terminó porque Macri lo lleva a una derecha que consolidó un discurso muy duro en términos económicos, que coincide con el de Milei”.

“En esa fuerza tan afín al marketing y al coaching es difícil ver la naturaleza, la esencia, porque está muy camuflada. A Larreta lo conocí en pandemia, charlamos, él habló de un plan de desarrollo pero después parece apoyar todas las medidas del recetario neoliberal de Macri. No sé cuál es Larreta”, finalizó.

Fuente: Infobae