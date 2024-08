Antes de apagar el auto asegurate no tener las luces prendidas: conocé los problemas que evitarás

A continuación, se explican las razones por las cuales apagar el vehículo con las luces encendidas es una práctica que todo conductor debe evitar, y qué hacer para mantener la vida útil del auto.

image.png

Cuál es riesgo de apagar el vehículo con las luces encendidas

El principal riesgo de apagar el vehículo con las luces encendidas es el desgaste de la batería. Las luces, especialmente los faros delanteros, consumen una cantidad significativa de energía.

Al dejar las luces encendidas después de apagar el motor, la batería sigue suministrando energía para mantenerlas activas. Si este hábito se repite con frecuencia, la batería se agotará más rápido, lo que puede provocar que el vehículo no arranque cuando lo necesite.

Además, las baterías de los vehículos modernos están diseñadas para mantener una carga óptima durante un cierto período de tiempo. Si se les exige constantemente alimentar dispositivos sin el apoyo del alternador, que es el encargado de recargar la batería mientras el motor está en marcha, su vida útil se reducirá considerablemente.

Esto no solo se traduce en un desgaste prematuro, sino también, en un gasto inesperado para reemplazar la batería antes de lo previsto.

Cuál es el riesgo para el conductor y los pasajeros

Uno de los escenarios más comunes que enfrentan los conductores que apagan su vehículo con las luces encendidas es encontrarse con una batería descargada cuando intentan volver a arrancar el motor.

Asimismo, si la batería se descarga por completo, incluso después de recargarla, es posible que no vuelva a funcionar con la misma eficacia.

Esto podría llevar a que el conductor quede atascado repetidamente hasta que decida reemplazar la batería, lo que añade un nivel de estrés y costo que podría haberse evitado fácilmente con una simple revisión antes de apagar el vehículo.

Cómo se daña el sistema eléctrico del vehículo

El sistema eléctrico de un vehículo está diseñado para funcionar de manera óptima cuando el motor está en marcha, el alternador se encarga de alimentar todos los componentes eléctricos.

Sin embargo, cuando el motor está apagado, el sistema eléctrico depende exclusivamente de la batería. Al mantener las luces encendidas en este estado, se exige más de lo que la batería puede ofrecer de manera eficiente, lo que podría causar daños a largo plazo en el sistema eléctrico del automóvil.

Por ejemplo, los relés y fusibles, que son componentes clave del sistema eléctrico, pueden verse afectados por las fluctuaciones de voltaje causadas por una batería que intenta alimentar múltiples sistemas sin el soporte del alternador.

Con el tiempo, esto podría llevar a fallas en el sistema eléctrico, como luces que parpadean, sistemas de audio que no funcionan correctamente, o incluso la falla de componentes más críticos, como el sistema de inyección de combustible.

Cómo afecta a la seguridad en la vía

Apagar el vehículo con las luces encendidas no solo afecta al automóvil, sino que también, representa un riesgo para la seguridad. Las luces encendidas, especialmente en estacionamientos oscuros o garajes, pueden dar la falsa impresión de que el vehículo está a punto de moverse o está siendo utilizado.

Esto puede confundir a otros conductores o peatones, quienes podrían no percatarse de que el vehículo está estacionado y podría causar accidentes o malentendidos.

Del mismo modo, en situaciones de emergencia, es vital que las luces del vehículo funcionen correctamente. Una batería debilitada por el uso excesivo de las luces podría no proporcionar la potencia necesaria para encenderlas cuando más se necesiten, como en condiciones de baja visibilidad o durante una avería en la carretera.

Cómo evitar problemas en la conducción

Para evitar los problemas mencionados, es fundamental que los conductores adopten ciertas prácticas al momento de estacionar su vehículo. Primero, siempre apague las luces antes de apagar el motor. Esto asegurará que la batería no se desgaste innecesariamente.

También, es recomendable verificar que todas las luces del vehículo, incluidas las interiores, estén apagadas antes de salir del auto. a cualquier actividad

Por su parte, algunos vehículos modernos están equipados con sistemas que apagan automáticamente las luces cuando el motor está apagado. No obstante, no todos los autos cuentan con esta función, por lo que es importante no confiarse y asegurarse manualmente que todo esté en orden.

FUENTE: Infobae