WhatsApp: el mensaje que por nada del mundo debes abrir

WhatsApp es la app de mensajería más popular en la actualidad porque nos permite estar conectados con otras personas, sin embargo, puede ser la vía más peligrosa para extorsionar a los usuarios y engañarlos. Si te llega este mensaje , no lo abras, ¡es una estafa!

Regularmente, compran un número de VoIP, que es un número estándar, es decir no importa cuál sea tu código de área, cualquiera con acceso a internet puede hacerte una llamada, pese a que no se permite su uso en la aplicación de mensajería, es usado para extorsionar porque no se puede rastrear.

A través de ese número pueden contactar a una persona específica o usuarios al azar, solo necesitan de tiempo para encontrar un teléfono válido.

El mensaje predilecto para estafar

“Hola, soy reclutador de la empresa — ahora estamos en una selección de personal masivo, si le interesa, entre al siguiente link para integrar su solicitud. O bien, puede entrar al link de WhatsApp…”

Ya sea que lo recibas por mensaje de texto o por la misma aplicación de Meta, lo más importante es que no ingreses a ningún link que menciona porque pueden robar tu cuenta y tus datos.

La última estafa detectada por WhatsApp

De acuerdo con el sitio oficial de la plataforma de Mark Zuckerberg, Wabetainfo, se ha detectado otra estafa en la que no debes caer, donde un número desconocido te envía un mensaje preguntando algo como: “Lo siento, ¿quién eres? Te encontré en mi libreta de direcciones”.

Siempre son amables contigo porque quieren ganarse tu confianza, por lo que comienzan a pedirte detalles simples, por ejemplo: cuál es tu nombre, lugar de trabajo y cuántos años tienes, además de hacer algunos cumplidos para quedar bien contigo.

Después de una larga conversación, el estafador pide que lo agregues a tus redes sociales para obtener acceso a tu información pública en Facebook e Instagram, tu lista de amigos y otros detalles interesantes que pueden ayudarlos a robarte dinero.

En algunos casos pueden chantajearte, diciendo que compartirán con amigos y familiares algunas fotos confidenciales (fotos reales que han robado de tus perfiles y otras editadas con Photoshop) si no les envías dinero.

Ahora que ya lo sabes, ten precaución sobre links sospechosos que te lleguen de personas que no conoces, y evitar conversar con usuarios que aparentemente tienen en su lista de contactos tu número, primero cerciorate de que los conoces y evita dar información delicada sobre ti.

Fuente: Revista Central