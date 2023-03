WhatsApp cerrará tu cuenta si tenés instalada estas aplicaciones

Lee más: La función más exclusiva de Google llega por fin a todos los celulares con Android

Es el caso del modo newsletter que reemplazará a los famosos estados, así como la función que cambiará para siempre los grupos de WhatsApp, haciendo que se eliminen automáticamente tras determinado tiempo.

WhatsApp cierra la cuenta de estos usuarios

"Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra suspendida temporalmente", significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial. Seguido, "si no utilizas la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente", explicó la app en un comunicado.

Las aplicaciones que WhatsApp no quiere que tengas

"Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del Servicio", aseguró la compañía. " WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad", advirtieron.

Se trata de:

WhatsApp Plus

GB WhatsApp

Estas aplicaciones se usan como sustitutos de la app original con el objetivo de añadir nuevas funcionalidades, pero están desarrolladas por terceros. En la mayoría de los casos, se emplean en el sistema operativo Android.

WhatsApp comenzó a investigar, suspender y cerrar cuentas de usuarios que tengan instaladas algunas aplicaciones específicas. Sin embargo, en algunos casos, la cuenta puede recuperarse siguiendo algunos sencillos pasos.

La aplicación que pertenece a Meta está muy activa en el cuidado de la experiencia de los usuarios, a tal punto que recientemente informó de algunas nuevas actualizaciones en funciones que pueden ser beneficiosas para quiénes tengan la última versión de WhatsApp.

