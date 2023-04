Un periodista fue acusado de fingir un cáncer para recibir 97 millones de pesos de sus amigos

Desagradable Una reconocida periodista fue manoseada mientras trabajaba: "Me quedé dura"

Según contó, el productor y encargado de redes sociales de " Tiempo de juego " necesitaba la plata para pagar el costoso tratamiento que le permitiría tener una mejor calidad de vida mientras pudiera. Sin embargo, en la clínica no tienen ningún registro suyo. Incluso, el hombre había creado un grupo de WhatsApp llamado "Pequeño Willy" (en referencia a su apodo) para brindar información de su estado de salud.

En él añadió a varios integrantes del equipo, a quienes conoce desde hace más de 20 años, y también a amigos de la infancia. Lo utilizó para actualizar a todos respecto a cómo avanzaba la enfermedad y armó un serio relato que sostuvo durante los últimos 6 meses, hasta que empezaron a sospechar.

Un periodista simuló estar enfermo de cáncer y estafó a sus amigos: les sacó 97 millones de pesos

Si bien no pedía el dinero directamente, la horrible situación que aseguraba estar pasando fue suficiente para que sus amigos lo ayudaran a pagar el carísimo tratamiento (que "costaba 10 mil euros semanales", es decir, unos 2 millones de pesos). Supuestamente tiene "un cáncer cerebral con metástasis en la espalda", por lo que el equipo no dudó en brindarle un porcentaje de su sueldo.

"El tumor sigue revoltoso y creciendo. Estamos en 2,9 x 6,8 centímetros. Está fuera de control", fue uno de los mensajes que envió al grupo. "La metástasis de la columna se está complicando, y bastante. Hoy me volvieron a inyectar morfina. Aunque yo no quería, los médicos me obligaron", añadió.

Y continuó: "El tumor es súper agresivo y encontró una vía de escape en la columna. Esa vía de escape es la que los tiene preocupados porque está fuera de control". El hombre tiene 55 años y sus datos personales no figuran en los registros de pacientes de la "Clínica de Navarra", ubicada en la ciudad de Pamplona.

Los empleados del programa lo descubrieron hace unos días y pidieron las explicaciones correspondientes, pero el periodista estuvo inubicable durante varios días. Luego, cuando se expresó al respecto, utilizó argumentos raros y no logró convencer a nadie. Cabe aclarar que en 2013 su hermana mayor Carmen Valadés fue condenada a 3 años de prisión por haber estafado a un banco.

La mujer se quedó con 410 mil euros (99 millones de pesos) de un proceso legal que ofició como procuradora, representando a la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Ella y su marido obtuvieron la misma pena por "apropiación indebida" y, aunque quiso echarle la culpa a otra persona, se demostró que era la responsable del delito.