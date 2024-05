Un artista ha subastado un 'porro' a medio terminar y ya alcanza una cifra extraordinaria

En el ámbito de las subastas, el cantante de rap lanzó recientemente “ The Shiznit ”, una venta de objetos personales en colaboración con el mercado en línea The Realest. Entre las cosas más destacadas del listado se encuentra un porro a medio fumar por el propio artista , preservado en resina dentro de su cenicero personal y autentificado por un especialista.

Si bien, muchos podrían considerarlo un artículo “de broma”, ya hay muchas personas interesadas, y hasta el momento, la pieza de colección alcanza los USD $1,915.00 dólares.

Una subasta de la “basura” del cantante

Otros artículos subastados incluyen una chaqueta de cuero de los Lakers de la temporada 2001 diseñada por Jeff Hamilton, un collar de la discográfica Death Row Records autografiado y en su caja original, así como su antigua Game Boy de Nintendo de 1989, con la que el rapero jugaba antes de alcanzar la fama en la década de 1990.

Además de estos objetos, los fanáticos pueden tantear cintas maestras de grabación de algunos de sus éxitos más emblemáticos, prendas utilizadas en giras, notas manuscritas, fotografías impresas, revistas, documentos únicos y más. Según expresó el propio Snoop Dogg a Variety, “es basura que teníamos, pero no sabíamos que valía algo”.

Por otra parte, su esposa Shante Broadus, apodada cariñosamente como The Boss Lady, inauguró recientemente el Players Club, un club de estriptis de lujo en el centro de Los Ángeles enfocado en “bailarinas exóticas profesionales”. El nombre del establecimiento rinde homenaje a la película de 1998 The Players Club, dirigida por Ice Cube.

En un comunicado de prensa, Broadus expresó su emoción por este nuevo emprendimiento: “Estoy emocionada de presentar el Players Club en Los Ángeles. Este club es más que un lugar; es una celebración del empoderamiento, la belleza y el espíritu empresarial, brindando un espacio donde todos se puedan sentir como jefes”.

image.png

El Players Club se promociona como “el lugar más nuevo y exclusivo” para el baile exótico en la ciudad de Los Ángeles, “destinado a redefinir el lujo y la liberación en la escena nocturna de la ciudad”.

Además de ser empresaria, Broadus también es dueña de Boss Lady Entertainment y fue nombrada mánager oficial de Snoop Dogg en 2021, tras haber guiado su carrera artística de manera informal durante décadas.

Snoop Dogg dejó la marihuana

A finales de 2023, Snoop Dogg sorprendió a sus seguidores al anunciar a través de su cuenta de Instagram que decidió dejar de fumar marihuana de forma permanente, una práctica que ha sido característica de su icónica imagen desde el inicio de su trayectoria musical.

image.png

En una publicación, el artista de 51 años escribió: “Después de mucha consideración y conversación con mi familia, he decidido dejar de fumar. Por favor, respeten mi privacidad en este momento”.

La noticia generó conmoción entre los fanáticos y se especuló que el rapero podría optar por consumir comestibles en lugar de fumar, mientras que otros aseguraron que la decisión estaría motivada por temas de salud.

Sin embargo y a pesar de que incluso celebridades como la rapera Queen Latifah y otros artistas aplaudieron el valiente paso del intérprete de “Young, Wild & Free”, lo cierto es que todo se trató de una estrategia publicitaria de una marca de estufas sin humo a la que el rapero prestó su imagen, por lo que su estilo de vida continúa como siempre.

Esta no es la primera vez que Snoop Dogg anuncia su retiro temporal del consumo de marihuana. En 2002, durante el lanzamiento de su álbum Paid tha Cost to Be da Bo$$, el rapero también había declarado su intención de dejar de fumar, pero poco después retomó su relación con la hierba.

FUENTE: Infobae