Trump presentó su plan de paz entre Rusia y Ucrania: conocelo, punto por punto

A pocos meses de que la guerra en el este de Europa cumpla cuatro años, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado un controvertido plan de paz de 28 puntos para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania. El plan fue denunciado por Ucrania como elaborado con aportaciones de Rusia y fuertemente inclinado hacia el Kremlin. En las últimas horas funcionarios ucranianos y europeos se apresuraban a intentar modificarlo.

El documento inicial de paz, calificado de "oscuro como prorruso" por líderes europeos, y percibido como una "capitulación" de Ucrania por Europa, habría sido redactado en secreto y en Miami por el millonario ruso Kirill Dmitriev, negociador del Kremlin, y el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff. Este plan resultó "bastante beneficioso para, principalmente Rusia, y en segundo lugar los Estados Unidos", insistieron desde Europa.

La propuesta establece una fecha límite ("deadline") para la respuesta de Kiev, siendo el 27 de noviembre el día fijado para que el presidente ucraniano Volodimir Zelenski acepte el acuerdo o Trump retire todo el apoyo a Ucrania.

Trump ha ejercido presión mientras acusa a los líderes ucranianos de "CERO GRATITUD" por los esfuerzos de Estados Unidos. El presidente estadounidense afirmó que algo bueno podría estar sucediendo en las conversaciones de paz, aunque instó a "no creerlo hasta que lo vieran".

Puntos centrales de la controversia

El plan original de 28 puntos recoge muchas de las exigencias históricas de Rusia. Entre los elementos más destacados y polémicos se encuentran:

Pérdidas Territoriales: Rusia saldría "muy contenta" ya que Crimea, Lugansk y Donetsk serían reconocidos como territorio de facto ruso, incluso por Estados Unidos. Las regiones de Jersón y Zaporiyia quedarían congeladas en la línea de contacto.

Rusia saldría "muy contenta" ya que Crimea, Lugansk y Donetsk serían reconocidos como territorio de facto ruso, incluso por Estados Unidos. Las regiones de Jersón y Zaporiyia quedarían congeladas en la línea de contacto. Neutralidad y Soberanía Limitada: Ucrania se compromete a no ingresar en la OTAN, y la OTAN debe incluir en sus estatutos una disposición que impida la futura adhesión de Ucrania. Ucrania solo podrá acceder a la membresía de la UE y recibirá acceso preferencial a corto plazo al mercado europeo.

Ucrania se compromete a no ingresar en la OTAN, y la OTAN debe incluir en sus estatutos una disposición que impida la futura adhesión de Ucrania. Ucrania solo podrá acceder a la membresía de la UE y recibirá acceso preferencial a corto plazo al mercado europeo. El Fin de Zelenski: El plan establece que Ucrania celebrará elecciones en 100 días. El presidente Zelenski se ha sostenido en el cargo por el "estado de guerra".

El plan establece que Ucrania celebrará elecciones en 100 días. El presidente Zelenski se ha sostenido en el cargo por el "estado de guerra". Fuerzas Armadas Reducidas: El tamaño de las Fuerzas Armadas de Ucrania quedaría limitado a 600.000 efectivos, un número menor al actual y superior a los 100.000 propuestos por Moscú en 2022.

El tamaño de las Fuerzas Armadas de Ucrania quedaría limitado a 600.000 efectivos, un número menor al actual y superior a los 100.000 propuestos por Moscú en 2022. Reintegración Rusa: Rusia será reintegrada progresivamente a la economía global, con el levantamiento de sanciones discutido por fases y caso por caso. También se invitaría a Rusia a reincorporarse al G8.

Rusia será reintegrada progresivamente a la economía global, con el levantamiento de sanciones discutido por fases y caso por caso. También se invitaría a Rusia a reincorporarse al G8. Garantías de Seguridad: Ucrania recibirá garantías de seguridad fiables, pero con condiciones: si Ucrania invade Rusia, perderá el derecho a la garantía.

Reacciones y contrapropuesta europea

Ante la preocupación generada por el plan ruso-americano, los líderes europeos (Francia, Alemania y Gran Bretaña) enviaron asesores de seguridad a Ginebra, lo que resultó en una contrapropuesta de paz de 18 puntos. Downing Street confirmó la participación de Jonathan Powell, asesor de seguridad nacional del Reino Unido, en estas conversaciones.

Esta contrapropuesta europea busca contrarrestar el borrador estadounidense y reafirma la soberanía de Ucrania. Incluye garantías de seguridad sólidas para Ucrania y establece que la adhesión de Ucrania a la OTAN depende del consenso de sus miembros.

A pesar de los "progresos significativos" logrados en Ginebra según el primer ministro británico Keir Starmer, el Kremlin rechazó inmediatamente las modificaciones introducidas por los países europeos. Yuri Ushakov, asesor internacional del Kremlin, afirmó que el plan europeo "es absolutamente no constructivo, no nos conviene".

El presidente ruso, Vladimir Putin, se ha mantenido al margen de las negociaciones, advirtiendo que, si el proceso fracasa, Rusia seguirá presionando sus intereses "mediante la confrontación armada", ya que ese camino "también nos conviene".

Detalle del Plan de Paz Inicial de 28 puntos de Trump

A continuación, se detalla la lista inicial de los 28 puntos del plan de paz propuesto por la Casa Blanca, los cuales han sufrido modificaciones tras la cumbre de Ginebra: