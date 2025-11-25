Trump presentó su plan de paz entre Rusia y Ucrania: conocelo, punto por punto

A pocos meses de que la guerra en el este de Europa cumpla cuatro años, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado un controvertido plan de paz de 28 puntos para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania. El plan fue denunciado por Ucrania como elaborado con aportaciones de Rusia y fuertemente inclinado hacia el Kremlin. En las últimas horas funcionarios ucranianos y europeos se apresuraban a intentar modificarlo.
¿Un plan secreto y prorruso?
El documento inicial de paz, calificado de "oscuro como prorruso" por líderes europeos, y percibido como una "capitulación" de Ucrania por Europa, habría sido redactado en secreto y en Miami por el millonario ruso Kirill Dmitriev, negociador del Kremlin, y el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff. Este plan resultó "bastante beneficioso para, principalmente Rusia, y en segundo lugar los Estados Unidos", insistieron desde Europa.
La propuesta establece una fecha límite ("deadline") para la respuesta de Kiev, siendo el 27 de noviembre el día fijado para que el presidente ucraniano Volodimir Zelenski acepte el acuerdo o Trump retire todo el apoyo a Ucrania.
Trump ha ejercido presión mientras acusa a los líderes ucranianos de "CERO GRATITUD" por los esfuerzos de Estados Unidos. El presidente estadounidense afirmó que algo bueno podría estar sucediendo en las conversaciones de paz, aunque instó a "no creerlo hasta que lo vieran".
Puntos centrales de la controversia
El plan original de 28 puntos recoge muchas de las exigencias históricas de Rusia. Entre los elementos más destacados y polémicos se encuentran:
- Pérdidas Territoriales: Rusia saldría "muy contenta" ya que Crimea, Lugansk y Donetsk serían reconocidos como territorio de facto ruso, incluso por Estados Unidos. Las regiones de Jersón y Zaporiyia quedarían congeladas en la línea de contacto.
- Neutralidad y Soberanía Limitada: Ucrania se compromete a no ingresar en la OTAN, y la OTAN debe incluir en sus estatutos una disposición que impida la futura adhesión de Ucrania. Ucrania solo podrá acceder a la membresía de la UE y recibirá acceso preferencial a corto plazo al mercado europeo.
- El Fin de Zelenski: El plan establece que Ucrania celebrará elecciones en 100 días. El presidente Zelenski se ha sostenido en el cargo por el "estado de guerra".
- Fuerzas Armadas Reducidas: El tamaño de las Fuerzas Armadas de Ucrania quedaría limitado a 600.000 efectivos, un número menor al actual y superior a los 100.000 propuestos por Moscú en 2022.
- Reintegración Rusa: Rusia será reintegrada progresivamente a la economía global, con el levantamiento de sanciones discutido por fases y caso por caso. También se invitaría a Rusia a reincorporarse al G8.
- Garantías de Seguridad: Ucrania recibirá garantías de seguridad fiables, pero con condiciones: si Ucrania invade Rusia, perderá el derecho a la garantía.
Reacciones y contrapropuesta europea
Ante la preocupación generada por el plan ruso-americano, los líderes europeos (Francia, Alemania y Gran Bretaña) enviaron asesores de seguridad a Ginebra, lo que resultó en una contrapropuesta de paz de 18 puntos. Downing Street confirmó la participación de Jonathan Powell, asesor de seguridad nacional del Reino Unido, en estas conversaciones.
Esta contrapropuesta europea busca contrarrestar el borrador estadounidense y reafirma la soberanía de Ucrania. Incluye garantías de seguridad sólidas para Ucrania y establece que la adhesión de Ucrania a la OTAN depende del consenso de sus miembros.
A pesar de los "progresos significativos" logrados en Ginebra según el primer ministro británico Keir Starmer, el Kremlin rechazó inmediatamente las modificaciones introducidas por los países europeos. Yuri Ushakov, asesor internacional del Kremlin, afirmó que el plan europeo "es absolutamente no constructivo, no nos conviene".
El presidente ruso, Vladimir Putin, se ha mantenido al margen de las negociaciones, advirtiendo que, si el proceso fracasa, Rusia seguirá presionando sus intereses "mediante la confrontación armada", ya que ese camino "también nos conviene".
Detalle del Plan de Paz Inicial de 28 puntos de Trump
A continuación, se detalla la lista inicial de los 28 puntos del plan de paz propuesto por la Casa Blanca, los cuales han sufrido modificaciones tras la cumbre de Ginebra:
- Soberanía de Ucrania: La soberanía de Ucrania será confirmada.
- Acuerdo de No Agresión: Se concluirá un acuerdo de no agresión integral entre Rusia, Ucrania y Europa. Todas las ambigüedades de los últimos 30 años se considerarán resueltas.
- No Invasión y No Expansión: Se espera que Rusia no invada a países vecinos y que la OTAN no se expanda más. (Este punto fue eliminado en el borrador estadounidense por la contrapropuesta europea).
- Diálogo OTAN-Rusia: Habrá un diálogo entre Rusia y la OTAN, mediado por Estados Unidos, para resolver todas las cuestiones de seguridad y crear condiciones de desescalada que garanticen la seguridad global.
- Garantías de Seguridad: Ucrania recibirá garantías de seguridad fiables.
- Límite de Fuerzas Armadas: El tamaño de las Fuerzas Armadas de Ucrania quedará limitado a 600.000 efectivos.
- Adhesión a la OTAN: Ucrania acepta incluir en su Constitución que no ingresará en la OTAN, y la OTAN acepta incluir en sus estatutos una disposición que impida la futura adhesión de Ucrania.
- Tropas de la OTAN: La OTAN acepta no estacionar tropas en Ucrania.
- Cazas Europeos: Cazas europeos serán estacionados en Polonia.
- Garantía de EE. UU.: EE. UU. recibirá compensación por asumir esta garantía. Si Ucrania invade Rusia, perderá la garantía. Si Rusia invade Ucrania, se restablecerán todas las sanciones globales y se anularán los beneficios del acuerdo. Si Ucrania lanza un misil contra Moscú o San Petersburgo sin causa, la garantía será inválida.
- Acceso a la UE: Ucrania podrá acceder a la membresía de la UE y recibirá acceso preferencial a corto plazo al mercado europeo mientras se evalúa este asunto.
- Paquete de Reconstrucción Global: Se establecerá un potente paquete global para la reconstrucción de Ucrania, incluyendo un Fondo de Desarrollo para invertir en industrias de alto crecimiento (tecnología, IA), cooperación EE. UU.-Ucrania en infraestructura gasista, rehabilitación de áreas afectadas por la guerra, y apoyo del Banco Mundial.
- Reintegración Económica Rusa: Rusia será reintegrada a la economía global. El levantamiento de sanciones será por etapas. EE. UU. firmará un acuerdo de cooperación económica a largo plazo. Rusia será invitada a reincorporarse al G-8.
- Fondos Congelados: $100.000 millones de activos rusos congelados se invertirán en esfuerzos liderados por EE. UU. para la reconstrucción de Ucrania (EE. UU. recibirá el 50% de los beneficios). Europa añadirá $100.000 millones. Los fondos europeos congelados serán descongelados. El resto se destinará a un fondo conjunto EE. UU.-Rusia para proyectos bilaterales.
- Grupo de Trabajo Conjunto de Seguridad: Se establecerá un grupo de trabajo conjunto estadounidense-ruso sobre cuestiones de seguridad para promover y garantizar el cumplimiento del acuerdo.
- Política de No Agresión Rusa: Rusia consagrará por ley su política de no agresión hacia Europa y Ucrania.
- Tratados Nucleares: EE. UU. y Rusia acordarán prorrogar la validez de los tratados de no proliferación y control de armas nucleares, incluido el START I.
- Estado No Nuclear: Ucrania acepta ser un Estado no nuclear, de acuerdo con el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).
- Central Nuclear de Zaporiyia: Se pondrá en funcionamiento bajo supervisión del OIEA, y la electricidad producida se repartirá por igual entre Rusia y Ucrania (50:50).
- Programas Educativos y Tolerancia: Ambos países se comprometen a implementar programas educativos para promover la comprensión y la tolerancia. Ucrania adoptará normas de la UE sobre tolerancia religiosa y protección de minorías. Se rechazarán y prohibirán la ideología y actividad nazi.
- Arreglos Territoriales: Crimea, Lugansk y Donetsk serán reconocidos como de facto rusos, incluso por EE. UU. Jersón y Zaporiyia quedarán congeladas en la línea de contacto. Ucrania se retirará de la parte del óblast de Donetsk que actualmente controlan, la cual será una zona desmilitarizada reconocida como territorio de la Federación Rusa.
- Prohibición de Modificación por la Fuerza: Tras acordar los futuros arreglos territoriales, Rusia y Ucrania se comprometen a no modificarlos por la fuerza.
- Uso del Río Dniéper y Mar Negro: Rusia no impedirá que Ucrania utilice el río Dniéper para actividades comerciales, y se alcanzarán acuerdos para el libre transporte de grano por el mar Negro.
- Comité Humanitario: Se establecerá un comité para resolver cuestiones pendientes: intercambio total de prisioneros y cuerpos, devolución de civiles detenidos/rehenes (incluidos los niños) e implementación de un programa de reunificación familiar.
- Elecciones en 100 Días: Ucrania celebrará elecciones en 100 días.
- Amnistía: Todas las partes implicadas en el conflicto recibirán amnistía total por sus actos durante la guerra y aceptarán no presentar reclamaciones en el futuro.
- Carácter Vinculante y Supervisión: El acuerdo será jurídicamente vinculante. Su implementación será supervisada y garantizada por el Consejo de la Paz, presidido por Donald J. Trump. Se impondrán sanciones en caso de violación.
- Alto el Fuego: Una vez que todas las partes acuerden este memorando, el alto el fuego entrará en vigor inmediatamente después de que ambos bandos se retiren a los puntos acordados para iniciar la implementación