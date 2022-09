TikTok añadió una nueva función muy reclamada

La red social de video TikTok anunció por medio de su cuenta oficial en Twitter el lanzamiento de una nueva funcionalidad dirigida a los usuarios: un botón de “no me gusta” que ya está disponible.

Esta función que inició su etapa de pruebas en abril de este año, no está disponible para calificar las publicaciones pero sí para que las personas califiquen con un botón que un comentario específico de un video no le resultó agradable.

Sin embargo, si se hace clic al nuevo botón de la red social, este no será público y el perfil que comentó no será notificado de que su comentario se etiquetó como desagradable para otros usuarios. Además, tampoco será visible una cifra que indica cuántas veces un texto fue calificado con el botón “no me gusta”.

Si las personas lo desean, los “dislikes” pueden ser retirados pulsando nuevamente el botón en la sección de comentarios.

Es importante aclarar que la información solo queda para Tiktok y no es visible para ningún usuario.

Para qué sirve el botón de “No me gusta”

Según la publicación oficial de TikTok, este botón está dirigido para que las personas puedan tener una forma de marcar a un comentario como irrelevante o inapropiado. De esta forma “hemos creado una forma de recibir feedback directamente desde nuestra comunidad”.

Además, la red social indicó que esta funcionalidad permite que se identifiquen mejor los contenidos no agradables para los usuarios, lo cual significará posteriormente tener una sección de contenidos mucho más saludable y “auténtica”.

Por otro lado, esta función será un medio por el cual se podrá realizar una labor más adecuada de moderación y con la que se podrán identificar contenidos o mensajes que puedan ser violentos, que generen acoso, o que sean dañinos para la comunidad en general, como el spam o el discurso de odio.

Una función propia para libros

Además de lanzar a nivel mundial la función del nuevo botón de “no me gusta”, TikTok también anunció que se ha iniciado el lanzamiento de una nueva característica orientada al consumo del libros y a los hábitos de lectura: BookTok.

Esta función dentro de la plataforma permitirá que creadores de contenidos puedan publicar videos que contengan links sobre los libros que están leyendo para que otras personas puedan encontrarlo y conocer más sobre él.

BookTok inicialmente surgió dentro de la aplicación social como un hashtag, pero su gran comunidad generó que TikTok decidiera, en colaboración con la editorial Penguin Random House, desarrollar esta función.

Para poder acceder a esta nueva característica de TikTok como creador o creadora de contenido, los usuarios deberán:

- Grabar un video sobre un libro en particular.

- Antes de publicarlo, se deberá hacer clic en la opción Agregar Link, ubicado en la parte inferior de la pantalla de la aplicación.

- Dentro de la ventana emergente, se podrá encontrar la opción Libros, que permitirá agregar el link de un libro en particular de Penguin Random House dentro del video.

- Una vez publicado, las personas que interactúen con el video podrán encontrar más información sobre el libro haciendo clic en el link.

Si bien esta es una función que, por el momento, está disponible solo en Estados Unidos y el Reino Unido, TikTok no ha desestimado la posibilidad de que pueda llegar a los usuarios de Latinoamérica en una futura actualización de sus servicio.