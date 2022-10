"The Crown" en Netflix: 4 datos que debés saber antes de iniciar la 5ª temporada

La 5ª temporada de 'The Crown' se estrena el próximo 9 de noviembre en Netflix.

Faltan sólo unas semanas para que la nueva entrega de la serie The Crown llegue a Netflix . En su quinta temporada, para continuar relatando la vida pública y privada de la familia real, con todo el drama que eso puede incluir, esta edición promete ser una de las más polémicas desde que el show estrenó en 2016.

La plataforma de entretenimiento ha sabido como mantener a los fans del show expectantes, ya que desde que se anunció el inicio de rodaje en septiembre del año pasado, los detalles acerca de la quinta temporada han sido escasos, incluso aún no se ha lanzado tráiler oficial y los adelantos también han sido limitados.

Apenas hace unos días, la compañía lanzó unos pósters promocionales en los que se ve a la reina Elizabeth II (Imelda Staunton) y otro en el que se aprecia a la princesa Diana (Elizabeth Debicki) y el príncipe Carlos (Dominic West). Estos artes promocionales se unen a la serie de fotos que la semana pasada se lanzaron en donde se ve una de las escenas que incluye a la Lady Di con sus hijos William y Harry.

Antes de que llegue un primer tráiler y de que la serie sea estrenada en el servicio de entretenimiento, te contamos cuatro datos para tener en cuenta antes de iniciar la nueva temporada de The Crown.

Nuevo elenco

Al igual que en temporadas anteriores, todo el elenco de The Crown será reemplazado en la quinta y sexta temporada para reflejar el cambio de edad de los personajes. Imelda Staunton asume el papel de la reina Isabel II de Olivia Colman para las temporadas 5 y 6, convirtiéndose en la tercera actriz en llevar la corona en la serie, la primera fue Claire Foy. Jonathan Pryce asumirá el papel del príncipe Felipe, duque de Edimburgo, de Tobias Menzies y que Matt Smith (House of the Dragon) interpretaron antes.

Por su parte Elizabeth Debicki asumirá el papel de la princesa Diana Spencer, personaje que apareció en la historia por primera vez en la temporada 4, donde le dio vida Emma Corrin, mientras que Carlos fue interpretado anteriormente por Josh O’Connor, quien fue presentado en la temporada 3 y ahora ese personaje recaerá en Dominic West.

Lesley Manville interpretará a la princesa Margaret en las próximas dos temporadas, reemplazando a Helena Bonham Carter (temporadas 3 y 4) y Vanessa Kirby (temporadas 1 y 2). Olivia Williams reemplaza a Emerald Fennell como Camilla Parker Bowles, la amante del príncipe Carlos.

Senan West, quien en la vida real es el hijo de Dominic West, quien será Carlos, hará de William, por lo que también serán padre e hijo dentro de la pantalla. El actor de Trainspotting, Jonny Lee Miller, interpretará al primer ministro del partico conservador John Major y por su parte Bertie Carvel se meterá en la piel de Tony Blair. Finalmente el actor y productor paquistaní Humayun Saeed fue elegido como la pareja de la princesa Diana, el Dr. Hasnat Khan.

La trama

Desde que inició el show, cada entrega abarca aproximadamente una década y por eso es lógico saber que la quinta temporada transcurra y narre los sucesos que acontecieron en la vida de la reina y su familia durante la década de los 90. Sin duda. es probable que una de las historias que el público esté esperando ver más en pantalla sea la del divorcio del príncipe Carlos y la princesa Diana en 1996.

Además de que es probable que se narre la trágica muerte de Diana en un accidente automovilístico en 1997, suceso histórico al que Peter Morgan (creador de la serie) volverá, luego de que escribió el guión de The Queenen 2006, protagonizada por Helen Mirren como la monarca que lucha por lidiar con el dolor de su pueblo a partir de la muerte de la madre de sus nietos.

En uno de los póster se puede apreciar a Imelda Staunton caracterizada como Elizabeth II. (Netflix)

Los 90s fue particularmente tumultuosa para la casa real, con muchos incidentes que están listos para ser dramatizados. En esa década la reina vio la ruptura de los matrimonios de tres de sus hijos: la separación del príncipe Andrew y Sarah Ferguson en marzo; el divorcio de la princesa Ana de Mark Phillips finalizó en abril; y en diciembre se anunció la separación del príncipe Carlos y la princesa Diana.

También estuvo marcado por un incendio en el Castillo de Windsor, que finalmente llevó a la reina a pagar impuestos sobre sus ingresos y a abrir el Palacio de Buckingham al público para ayudar a financiar la restauración. Otros eventos notables que quizá se incluyen son el aniversario de bodas de oro de la reina en 1997, la muerte de la princesa Margarita y la reina madre en 2002, así como el Jubileo de Oro de 2002.

Polémica

A medida que se acerca el estreno de la penúltima temporada el 9 de noviembre, la controversia rodea una vez más a The Crown, ya que sus detractores han criticado el programa por las libertades ficticias tomadas al escribir momentos privados con la Reina y su familia, que se dice, son falsos y algunos otros inexactos.

Según la prensa británica, los nuevos episodios incluyen múltiples errores y buscan dañar la reputación del rey Carlos III al volver a una época bastante convulsa para la monarquía (divorcios en ruinas, muerte de Dian). Ante esta ola de críticas, Netflix dijo a través de un comunicado que lka serie siempre se ha presentado como un programa inspirado en hechos históricos.

La quinta temporada es una dramatización ficticia que imagina lo que podría haber sucedido a puertas cerradas durante una década importante para la familia real, una década que ya ha sido examinada y bien documentada por periodistas, biógrafos e historiadores”. Esta declaración llega después de que el ex primer ministro, un club de rápido crecimiento, John Major, criticara el drama de época como “un montón de tonterías maliciosas” y llamara a boicotear el programa.

Según The Telegraph, una “alta fuente real” quería que Netflix transmitiera una advertencia de que The Crown es “un drama, no un documental” y un amigo del rey calificó la quinta temporada de “explotadora” y que Netflix “no tiene reparos en destrozar la reputación de las personas y “o que la gente olvida es que hay seres humanos reales y vidas reales en el centro de esto”.

Antes de su estreno la serie ha estado envuelta en muchas controversias. (Netflix)

Sexta temporada

Aunque Peter Morgan anunció previamente que la quinta temporada sería la última entrega de The Crown, luego cambió de opinión y confirmó que la sexta temporada continuaría más allá.

“Cuando comenzamos a discutir las tramas de la Serie 5, pronto quedó claro que para hacer justicia a la riqueza y complejidad de la historia, deberíamos volver al plan original y hacer seis temporadas. Para ser claros, la Serie 6 no nos acercará más al presente, simplemente nos permitirá cubrir el mismo período con mayor detalle”, dijo Morgan.

En la imagen se puede ver la separación amorosa que existirá entre la princesa Diana y el príncipe Carlos. (Netflix)

La última entrega de la serie probablemente se centrará en la década de 2000, pero se desviará de los eventos más recientes. Está previsto que llegue a la plataforma de transmisión en 2023.

Antes de que llegue la quinta temporada de The Crown el próximo 9 de noviembre, se pueden disfrutar las cuatro anteriores entregas a través del servicio de Netflix.

Fuente: Infobae