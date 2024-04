Siguen los rumores: ¿por qué Kate Middleton grabó el video diciendo que tiene cáncer?

Sin concretar si esta llamada fue un aviso o un chantaje, Daily Mail añade que tampoco está claro de donde consiguió esta persona la información, pero bien podría provenir de The London Clinic, el hospital donde la princesa fue intervenida y es que se registró un intento de hackeo para recabar la información de su operación.

Fuera cual fuera el motivo, para el experto en realeza Ephraim Hardcastle lo que hizo Kate fue “la decisión correcta” tras ver el “elogio universal” que ha recibido Middleton a raíz de su confesión.

El comunicado de Kate Middleton

Seria y mirando a cámara, la princesa de Gales pronunció: “En enero, me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento.

Por supuesto, esto fue un gran shock, y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia. Como puedes imaginar, esto ha llevado tiempo. Me ha tomado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder iniciar mi tratamiento. Pero, lo más importante, nos ha tomado tiempo explicarles todo a George, Charlotte y Louis de una manera apropiada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien”.