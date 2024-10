Sensación en Chile: una ex alcaldesa acusada de fraude al fisco abrió una página de contenido erótico

Es sin duda el caso de corrupción municipal más grande en la historia de Chile: Cathy Barriga, ex modelo, ex bailarina, ex estrella de la TV, psicóloga, empresaria y ex alcaldesa de la comuna santiaguina de Maipú -con arresto domiciliario total tras formalizada por malversar las arcas municipales en unos USD 33 millones- abrió una página de contenido erótico para adultos que ya suma cientos de seguidores.