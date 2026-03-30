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Manifestación

Robert de Niro, en contra de Donald Trump: "Hay que detenerlo, es diabólico"

El actor estadounidense encabezó la protesta “No Kings”, una marcha que se llevó a cabo en Nueva York en contra de las medidas del presidente norteamericano.

Por Agencia NA
Robert De Niro, en la marcha en Nueva York. Captura de video

Robert De Niro, en la marcha en Nueva York. Captura de video

El actor estadounidense Robert De Niro encabezó la protesta “No kings” –Sin reyes– en Nueva York, un movimiento masivo en contra de las medidas y la administración del presidente Donald Trump. Además, participaron la actriz Jane Fonda y el músico Bruce Springsteen.

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Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los activistas colmaron la transitada Times Square y marcharon hasta el Central Park, donde De Niro llevó a cabo un contundente discurso donde calificó a Trump como “diabólico” y lo acusó de hacerse rico a costa de los votantes estadounidenses.

Frente a los miles de militantes neoyorquinos, el actor llevó en alto la frase “No a los reyes”: “Es hora de decirle no a Donald Trump. Ya tuvimos suficiente. No al rey Trump. No a las guerras innecesarias que roban nuestros recursos, sacrifican a nuestros valientes hombres y mujeres en servicio, y masacran inocentes”, comenzó.

Aclamado por los presentes, De Niro no tuvo filtros para atacar la administración de Trump, marcando desaciertos como el número de inflación de EE.UU.: “No a un líder corrupto que se enriquece a sí mismo y a sus amigos de la calaña de Epstein. No a que les quiten la atención médica a nuestros vecinos más vulnerables. No a los alimentos impagables, no a la energía impagable, no a las viviendas impagables, y no a la inflación en su nivel más alto desde el COVID. No a los matones enmascarados del gobierno acribillando a nuestros vecinos en las calles”.

"A Trump hay que detenerlo. Y de eso se trata 'No Kings' (Sin Reyes). Porque no puede hacer todas las cosas jodidas que estuvo haciendo sin la complicidad del Congreso y los matones de su administración. Están atados a él por el miedo a perder sus propios trabajos, su propio poder. Es diabólico", concluyó el ganador del Oscar.

FUENTE: Agencia NA

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