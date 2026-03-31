martes 31 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
A tener en cuenta

Pulpitis aguda: qué es y por qué provoca un dolor dental extremo

Puede causar dolor intenso y persistente, sensibilidad extrema y complicaciones si no se trata a tiempo. El cuadro cobró visibilidad tras el caso de Florencia “Floppy” Tesouro, quien debió someterse a un tratamiento odontológico por etapas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image - 2026-03-31T213004.219

La pulpitis aguda es una inflamación de la pulpa dental, el tejido blando ubicado en el interior del diente, donde se encuentran nervios y vasos sanguíneos, que puede generar un dolor intenso, persistente y, en muchos casos, incapacitante. En los últimos días, la afección cobró notoriedad tras el testimonio de la modelo Florencia “Floppy” Tesouro, quien contó cómo esta patología afectó su salud y su vida cotidiana.

Lee además
Dolor por el fallecimiento de Dora Cristina Figueroa, conocida afectuosamente como “Tati”, una querida colaboradora de Casa Cuna.
Tristeza

Dolor en Casa Cuna: murió Tati Figueroa, una de sus colaboradoras más queridas
una joya de la guerra fria revive para enfrentar a los drones iranies
Medio Oriente

Una joya de la guerra fría revive para enfrentar a los drones iraníes

El cuadro suele manifestarse con sensibilidad extrema al frío, al calor o a los alimentos dulces, dolor continuo, hinchazón y, en situaciones avanzadas, dificultad para abrir la boca. En el caso de Tesouro, la situación se agravó por la presencia de neuralgia del trigémino, un trastorno que afecta el nervio facial y que puede provocar episodios de dolor muy intenso. La modelo relató que el dolor llegó a ser agotador tanto física como mentalmente y que debió someterse a un tratamiento por etapas debido a la inflamación.

La causa más frecuente de la pulpitis son las caries no tratadas, aunque también puede originarse por traumatismos o daños en la estructura del diente. Cuando la inflamación no se aborda a tiempo, puede volverse irreversible y derivar en la necrosis de la pulpa, es decir, la muerte del tejido interno del diente. En esos casos, el dolor puede cambiar de características y presentarse con mayor intensidad al morder o ejercer presión.

Además, si la infección avanza, puede extenderse hacia el hueso maxilar y los tejidos blandos cercanos, lo que aumenta el riesgo de complicaciones graves. En situaciones extremas, estas infecciones pueden comprometer otras áreas del cuerpo.

El tratamiento depende del grado de avance de la afección. En etapas iniciales, se elimina la causa, generalmente una caries, y se restaura el diente. Cuando la pulpitis es irreversible, se requiere una endodoncia (tratamiento de conducto) y, en los casos más severos, puede ser necesaria la extracción de la pieza dental. El uso de antibióticos no resuelve el problema de fondo, aunque puede indicarse de manera complementaria si existe riesgo de diseminación de la infección.

La prevención es clave y se basa en mantener una adecuada higiene bucal, con cepillado diario, uso de hilo dental y controles periódicos con el odontólogo. Ante la aparición de dolor o sensibilidad persistente, la consulta temprana permite evitar complicaciones y tratamientos más invasivos.

Temas
Seguí leyendo

Al menos 14 muertos en ataques israelíes en el sur del Líbano

Hito histórico: el microsatélite argentino Atenea se alista para orbitar la Luna con la NASA

Secuestraron en Bagdad a una periodista norteamericana

Italia también le da la espalda a Trump: prohíbe a EE.UU. el uso de una de sus bases estratégicas para la guerra

¿Te pinta la aventura?: buscan voluntarios para vivir un mes en los Alpes, cuánto pagan y cuáles son los requisitos

Israel aprueba la pena de muerte por ahorcamiento para asesinatos terroristas

España cerró su espacio aéreo a aviones de guerra: La respuesta de Estados unidos

México trabaja con Cuba para reactivar envío de petróleo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Shelly Kittleson
Grave

Secuestraron en Bagdad a una periodista norteamericana

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Matías Arce, el detenido.
Delito de grooming

Detuvieron a un empleado de comercio por acosar sexualmente a su vecina adolescente en Santa Lucía

La salida de Analía García de Barrick se produjo sin explicaciones oficiales y desató en los proveedores iglesianos donde opera Veladero una ola de versiones sobre internas, denuncias y disputas por contratos en el departamento sanjuanino.
Silencio oficial y versiones cruzadas en Iglesia

La extraña trama detrás de la repentina salida de la ejecutiva de Barrick

Tras el intenso calor, ¿llega la lluvia y baja la temperatura en San Juan?
Pronóstico

Tras el intenso calor, ¿llega la lluvia y baja la temperatura en San Juan?

Los Páez, el terror de Santa Lucía: ahora cayó el hermano del Tarta, quien tenía pedido de captura
Asentamiento Pedro Echagüe

Los Páez, el terror de Santa Lucía: ahora cayó el hermano del "Tarta", quien tenía pedido de captura

No sabía que él le hacía esas cosas a mi hija: habló la madre de la niña abusada y embarazada en San Juan
En las redes

"No sabía que él le hacía esas cosas a mi hija": habló la madre de la niña abusada y embarazada en San Juan

Te Puede Interesar

Durante enero-marzo, las solicitudes de microcréditos para el comercio de San Juan crecieron un 30%
Actividad

Durante enero-marzo, las solicitudes de microcréditos para el comercio de San Juan crecieron un 30%

Por Guillermo Alamino
Niña violada y embarazada: dictan 3 meses de prisión preventiva para el único sospechoso
Grave caso

Niña violada y embarazada: dictan 3 meses de prisión preventiva para el único sospechoso

Cómo estará el clima en San Juan este jueves, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.
Clima

Abril arranca otoñal en San Juan: jornada templada y con cielo cambiante

Así quedó el depósito de neumáticos en Chimbas tras el voraz incendio
Galería

Así quedó el depósito de neumáticos en Chimbas tras el voraz incendio

Lucía Rubiño y dos caras de una misma moneda: entre el juicio al caer y la queja planchada
Caso impactante

Lucía Rubiño y dos caras de una misma moneda: entre el juicio al caer y la queja "planchada"