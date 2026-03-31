Pulpitis aguda: qué es y por qué provoca un dolor dental extremo

La pulpitis aguda es una inflamación de la pulpa dental, el tejido blando ubicado en el interior del diente, donde se encuentran nervios y vasos sanguíneos, que puede generar un dolor intenso, persistente y, en muchos casos, incapacitante. En los últimos días, la afección cobró notoriedad tras el testimonio de la modelo Florencia “Floppy” Tesouro, quien contó cómo esta patología afectó su salud y su vida cotidiana.

El cuadro suele manifestarse con sensibilidad extrema al frío, al calor o a los alimentos dulces, dolor continuo, hinchazón y, en situaciones avanzadas, dificultad para abrir la boca. En el caso de Tesouro, la situación se agravó por la presencia de neuralgia del trigémino, un trastorno que afecta el nervio facial y que puede provocar episodios de dolor muy intenso. La modelo relató que el dolor llegó a ser agotador tanto física como mentalmente y que debió someterse a un tratamiento por etapas debido a la inflamación.

La causa más frecuente de la pulpitis son las caries no tratadas, aunque también puede originarse por traumatismos o daños en la estructura del diente. Cuando la inflamación no se aborda a tiempo, puede volverse irreversible y derivar en la necrosis de la pulpa, es decir, la muerte del tejido interno del diente. En esos casos, el dolor puede cambiar de características y presentarse con mayor intensidad al morder o ejercer presión.

Además, si la infección avanza, puede extenderse hacia el hueso maxilar y los tejidos blandos cercanos, lo que aumenta el riesgo de complicaciones graves. En situaciones extremas, estas infecciones pueden comprometer otras áreas del cuerpo.

El tratamiento depende del grado de avance de la afección. En etapas iniciales, se elimina la causa, generalmente una caries, y se restaura el diente. Cuando la pulpitis es irreversible, se requiere una endodoncia (tratamiento de conducto) y, en los casos más severos, puede ser necesaria la extracción de la pieza dental. El uso de antibióticos no resuelve el problema de fondo, aunque puede indicarse de manera complementaria si existe riesgo de diseminación de la infección.

La prevención es clave y se basa en mantener una adecuada higiene bucal, con cepillado diario, uso de hilo dental y controles periódicos con el odontólogo. Ante la aparición de dolor o sensibilidad persistente, la consulta temprana permite evitar complicaciones y tratamientos más invasivos.