Predicciones: dice que viene del año 2858 y da 5 datos increíbles para el 2023

Pero la última afirmación del creador ha enganchado a la gente, ya que dijo que una celebridad supuestamente fallecida aparentemente hará en junio de 2023 un anuncio explosivo de que "fingió" su muerte .

En el video, que ha acumulado más de 30.000 reproducciones, escribieron: “¡ATENCIÓN! Muchos de ustedes todavía no creen que soy un verdadero viajero en el tiempo, recuerden estas 4 fechas principales, informa Daily Star.

2 de abril de 2023: se descubre un nuevo elemento que puede reemplazar el oxígeno y aumentar la vida útil.

13 de mayo de 2023: la luna se vuelve rosa brillante, lo que hace que te quedes ciego si la miras.

16 de junio de 2023: una celebridad famosa revela que fingió su propia muerte.

2 de julio de 2023: 6 personas reciben habilidades sobrenaturales debido a la rara energía del sol.

22 de septiembre de 2023: el Área 51 crea con éxito el primer Centaur, lo que lleva a muchas más integraciones.

Muchos creen que es Michael Jackson

Los espectadores de TikTok quedaron atónitos por las afirmaciones, y muchos teóricos de la conspiración recurrieron a los comentarios tratando de adivinar quién podría ser la celebridad, indica Daily Star.

Un usuario adivinó: "2PAC". Haciendo referencia a Michael Jackson, otro escribió: "¡MJ REGRESA!" Un tercero comentó: "Michael Jackson, ¿quién sabe? Oh, déjame en paz, para mí, todavía está vivo".

Sin embargo, no todos creían que sus afirmaciones pudieran ser posibles, especialmente porque no se sabe si se hizo o no un descubrimiento el 2 de abril.

Un usuario argumentó: "Ya pasó el 2 de abril y no hay ningún elemento nuevo", dice Daily Star.

Un segundo agregó: "DEJA DE MENTIRGGG".

Otro dijo: "Este tipo no tiene una bien, ni una vez, y todos ustedes todavía lo siguen y aumentan su bs".

FUENTE: Clarín