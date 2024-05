Pepe Mujica cree que Javier Milei se convirtió en presidente por culpa del kirchnerismo: "Y no se hacen cargo"

Pepe Mujica, ex presidente de Uruguay.

El ex presidente uruguayo, José Pepe Mujica , apuntó contra el kirchnerismo p ara explicar la elección de Javier Milei como presidente de la Argentina . El histórico dirigente consideró que el temor a la hiperinflación fue un factor clave determinante para que millones de argentinos votaran al líder de La Libertad Avanza .

“El Gobierno de Javier Milei es una locura. Y es consecuencia de la desesperación que puede permitir generar en una sociedad el fenómeno de la hiperinflación. Es lo que le pasó a la República de Weimar en la década del 30. El pueblo más culto, más desarrollado de Europa, terminó votando a Hitler. Una cosa de locos, de locos. También se equivocan. Los pueblos se pueden equivocar porque la hiperinflación desespera a la gente. Y entonces es capaz de apostar por cualquier cosa que esté en contra”, manifestó el ex mandatario en diálogo con Folha de Sao Paulo.

El kirchnerismo, el gran responsable

De inmediato, al ser consultado sobre si los altos índices de inflación son responsabilidad de los anteriores gobiernos kirchneristas, el dirigente uruguayo respondió sin dudar:. “Sí. Y no se hacen cargo. Lo peor es que no hay una visión autocrítica porque eso no pasó por orden de los dioses, pasó por errores humanos”.

En la misma sintonía, Mujica no descartó que la llegada a la presidencia de Brasil por parte de Jair Bolsonaro puediera estar asociada a errores de gobiernos anteriores. “Es probable que sí. Hay una tendencia contemporánea en el mundo que es consecuencia de la macro cultura consumista en la que estamos imbuidos como sociedad. Siempre tenemos una necesidad interior de tener más, de comprar más. Ese es el triunfo cultural del capitalismo en esta etapa. Que maneja nuestro capital subliminal. Y entonces, la gente se siente frustrada y tiende a votar en contra de lo que hay sin tener claro a favor de qué vota. Entonces vota cualquier cosa”.

Luego sumó un ejemplo similar: “Tengo que mencionar lo que pasó en México. ¿Cómo olvidaron a los viejos partidos mexicanos que se quedaron por el camino y ganó López Obrador con el 53% de los votos? ¿Y cómo de esta forma México se hizo de izquierda? No seas malo. No. La gente estaba como ante un peligro que está latente. Hay una gran inestabilidad política en el mundo occidental, eso es notorio”.

La salud de Pepe Mujica

Estas declaraciones de “Pepe” Mujica se dan a pocos días de confirmar su delicado estado de salud. El ex presidente uruguayo inició esta semana las sesiones de radioterapia para tratar el cáncer de esófago que padece.

“Fui a hacerme un chequeo, a resultas de lo cual se descubrió que tengo un tumor en el esófago, lo que es algo obviamente muy comprometido”, confirmó en su momento el referente del partido izquierdista Frente Amplio.

La expresidenta de la Argentina, Cristina Kirchner, se pronunció en sus redes sociales luego de enterarse de la enfermedad del presidente de Uruguay y y le envió “fuerza” al referente de izquierda. “Esta mañana me comuniqué con Pepe ni bien conocí la noticia sobre su enfermedad. Conversé con él y con Lucía, para transmitirle mi cariño y darle fuerzas. Estoy segura de que ese cariño es un sentimiento compartido por el pueblo argentino. ¡Fuerza Pepe!”, sostuvo Cristina Kirchner en su cuenta de X.

La última aparición pública de Mujica, que vive en su chacra de Rincón del Cerro, a las afueras de Montevideo, fue en reciente Día del Trabajador. Desde hace unos 20 años organiza esta celebración en el Quincho de Varela, una barbacoa cercana a su casa. Allí recibió a políticos, diplomáticos y celebridades, pero el evento de este año fue especial por ser el primero después de haber anunciado su enfermedad. En el asado estuvieron Yamandú Orsi, el precandidato presidencial del Frente Amplio que Mujica apoya para las elecciones de este año, el presidente de esa fuerza política, Fernando Pereira, y el músico Rubén Rada, otro de los amigos del ex mandatario que suele estar en los eventos que organiza.

FUENTE: Infobae