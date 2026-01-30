viernes 30 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

Particular ritual: velaron en la cancha a un futbolista, y le hicieron hacer un gol

El deportista de 19 años falleció en un accidente de tránsito, y sus compañeros lo despidieron de forma muy curiosa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Alexander Machado tenía 19 años y era jugador del Club 30 de Agosto de Capiatá.

Alexander Machado tenía 19 años y era jugador del Club 30 de Agosto de Capiatá.

Murió el futbolista del club 30 de Agosto de Capiatá, Paraguay, Alexander Zaracho, de 19 años. Había luchado por su vida durante varias semanas tras sufrir un grave accidente de tránsito.

Lee además
video: la hinchada de alianza lima ingreso al estadio e intento agredir a los futbolistas denunciados por abuso sexual
Enojo

Video: la hinchada de Alianza Lima ingresó al estadio e intentó agredir a los futbolistas denunciados por abuso sexual
una pareja de estados unidos demando a una clinica de fertilidad por implantar un embrion equivocado
Insólito

Una pareja de Estados Unidos demandó a una clínica de fertilidad por implantar un embrión equivocado

El joven viajaba como acompañante en una moto que chocó contra un auto. Tras su trágica muerte, sus compañeros de equipo organizaron una emotiva despedida para que pudiera hacer su “último gol”.

“Su partida deja un vacío inmenso en nuestra institución y en todos quienes compartimos con él dentro y fuera de la cancha. Alexander fue un ejemplo de liderazgo, compromiso y compañerismo, valores que permanecerán por siempre en la historia del club”, publicó 30 de Agosto de Capiatá en sus redes sociales.

Todos los integrantes del plantel, junto con personal del club, amigos y familiares, llevaron el féretro a la cancha del club. El ataúd fue colocado cerca de uno de los arcos y los presentes formaron una ronda alrededor.

En un gesto simbólico, un compañero hizo rebotar una pelota contra el ataúd, que luego terminó entrando al arco y tocando la red, simulando un gol. Acto seguido, todos los presentes aplaudieron y soltaron globos blancos al cielo en homenaje al joven futbolista.

Embed - El gol de un futbolista muerto de Paraguay desde el ataúd

El legado de nuestro capitán Alex Zaracho vivirá por siempre en nuestros corazones y en la historia del club. Te recordaremos siempre”, escribió la cuenta oficial del club a modo de despedida junto a un video del “último gol”

Seguí leyendo

Australia está peor que San Juan: a cuánto llegó la temperatura

Alerta en Italia: la tierra se sigue moviendo en Sicilia y una ciudad se hunde en el vacío

Hallaron muerta a una joven argentina que estaba desaparecida en Los Ángeles

Embajadas de América y Europa en Cuba aceleran planes de evacuación

Mercado Libre vs. Temu: la Corte Suprema intervendrá por publicidad engañosa

Cayó la "Directora Zoebroker",creadora del sistema para las estafas Zoe

Los Ángeles: buscan a una joven argentina perdida hace 5 días

Se cayó un avión en Colombia y murieron 15 personas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
australia esta peor que san juan: a cuanto llego la temperatura
Calor extremo

Australia está peor que San Juan: a cuánto llegó la temperatura

Por Guido Berrini

Las Más Leídas

El camping municipal de 25 de Mayo cuenta con una pileta olímpica habilitada al público en general y rodeada de parrilleros.
Tiempo de Verano en SJ

Conocé una de las únicas piletas olímpicas abiertas al público general en San Juan y rodeada de parrilleros

En medio de una nube de tierra, Leo Rodríguez le dio una alegría a Chimbas: Contte sigue primero en la general
Vuelta a San Juan

En medio de una nube de tierra, Leo Rodríguez le dio una alegría a Chimbas: Contte sigue primero en la general

Una mujer que vive en San Juan regresaba tras sus vacaciones y sufrió el robo de su equipaje en una terminal de Neuquén.
Pésimo momento

Viajaba para volver a San Juan tras sus vacaciones y le robaron todo su equipaje en el colectivo

Video: así llegaba el ventarrón a la Vuelta a San Juan
En Santa Lucía

Video: así llegaba el ventarrón a la Vuelta a San Juan

El momento que los ladrones se roban la camioneta de la familia sanjuanina en La Serena, Chile.
Increíble

Otra vez víctimas en Chile: a una familia sanjuanina le robaron la camioneta en La Serena a un día de regresar

Te Puede Interesar

Pablo Aráoz murió en un tramo del canal Benavidez, en Capital.
Caso Aráoz

Denunciaron que amenazaron de muerte a los amiguitos del niño ahogado en el Benavidez

Por Redacción Tiempo de San Juan
Siempre que llovió, granizó: después del viento sur, llegó el temporal a departamentos alejados
Este viernes

Siempre que llovió, granizó: después del viento sur, llegó el temporal a departamentos alejados

Imagen ilustrativa
Golpe delictivo

Millonario robo contra una distribuidora de Rawson

El video: con reposera y hielerita, los sanjuaninos le hicieron frente al calor al costado de la ruta
Vuelta y tradición

El video: con reposera y hielerita, los sanjuaninos le hicieron frente al calor al costado de la ruta

Manuel Adorni, exvocero de Presidencia.
Novedad

Manuel Adorni fue designado como miembro del Directorio de YPF