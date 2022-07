Obama al rescate de Biden, cuestionado por su salud mental

Un profesional que se sumó al run run fue el exmédico de la Casa Blanca, Ronny Jackson, que puso en duda la capacidad mental de Biden. Fue tal la repercusión, que tuvo que salir Barack Obama en defensa del mandatario, advirtiendo al médico: “Me he asegurado de no comentar sobre su servicio en la administración de mi sucesor y siempre he hablado muy bien de usted tanto en público como en privado. Siempre nos sirvió bien a mí y a mi familia, y lo he considerado no solo un excelente médico y miembro del servicio, sino también un amigo”.

Y luego del amable recuerdo, disparó: “Es por eso que tengo que expresar mi decepción por el golpe bajo que le diste a Joe Biden a través de Twitter. No fue profesional y estuvo por debajo del cargo que alguna vez ocupaste”.

Los “episodios” de Biden

El presidente Joe Biden colaboró involuntariamente con la sucesión de rumores que se instalaron sobre su salud mental.

A solo dos meses de asumir comenzó con la seguidilla de “episodios” que lo convirtieron, muchas veces, en tendencia en redes sociales.

Subiendo al Air Force One, cayó dos veces intentando subir la escalerilla.

En junio, hace menos de un mes, se cayó de una bicicleta cuando trató de frenar para hablar con algunos ciudadanos en la calle.

A los argentinos nos hizo recordar a Fernando de la Rúa cuando, y le pasó varias veces, al terminar un discurso erró sistemáticamente la puerta de salida y se lo vio vacilante.

Todas estas cosas cobran potencia en medio de una crisis importante de Estados Unidos, que no puede frenar el avance ruso en Ucrania, sufre inflación, escasez de combustible, y desabastecimiento en las góndolas. La situación es tan grave que los analistas sostienen que casi no hay chance de que Biden pueda aspirar a una reelección en las elecciones del 2024. Hoy, su popularidad, está sólo en el 30%.