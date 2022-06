Joe Biden: "Los ucranianos inspiran al mundo con su coraje"

“Este nuevo paquete los equipará con nuevas capacidades y armamento avanzado, incluido (misiles) HIMARS con municiones para el campo de batalla, para defender su territorio de los avances rusos”, añadió el comunicado.

El martes, Joe Biden había publicado una columna de opinión en The New York Times titulada “Lo que Estados Unidos hará y no hará en Ucrania”, donde volvió a defender una solución diplomática al conflicto, pero adviertió que “cada negociación refleja los hechos sobre el terreno”.

Por eso, en ese mismo texto insistió: “Hemos actuado rápidamente para enviar a Ucrania una cantidad significativa de armamento y municiones para que pueda luchar en el campo de batalla y estar en la posición más fuerte posible en la mesa de negociaciones”.

El mandatario precisó que continuarán proporcionando a Ucrania armamento avanzado: “Incluidos misiles antitanque Javelin, misiles antiaéreos Stinger, potentes sistemas de artillería y cohetes de precisión, radares, vehículos aéreos no tripulados, helicópteros Mi-17 y municiones”.

En el escrito, Biden también subrayó que seguirá cooperando con sus socios y aliados para la imposición de sanciones a Rusia en represalia por su invasión y que describe como “las más duras jamás impuestas a una gran economía”.

También aseguró que abordará la crisis alimentaria agravada por la invasión rusa y que Estados Unidos ayudará a sus socios europeos y a otros a “reducir su dependencia de los combustibles fósiles rusos y a acelerar” la transición hacia la energía limpia.

A pesar de que su país continuará “reforzando el flanco este de la OTAN con fuerzas y capacidades de los Estados Unidos y otros aliados”, Biden repitió que no busca una guerra entre Rusia y la organización atlántica, ni derrocar al presidente ruso, Vladimir Putin.

“Por mucho que no esté de acuerdo con el Sr. Putin, y que considere que sus acciones son un ultraje, Estados Unidos no intentará provocar su derrocamiento en Moscú”, escribió antes de remarcar que si las tropas estadounidenses no son atacadas, Estados Unidos no se involucrará directamente en el conflicto.

Asimismo, remarcó que su país no está alentando ni permitiendo que Ucrania ataque más allá de sus fronteras y que tampoco presionará a Kiev para que haga concesiones territoriales.

También comentó que a pesar de la “retórica ocasional” de Moscú sobre el eventual empleo de armamento nuclear, que calificó de “peligrosa y extremadamente irresponsable”, Washington no ha visto “indicios de que Rusia tenga la intención de usar armas nucleares en Ucrania”.

Fuente: Infobae