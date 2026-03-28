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"No Kings": masivas marchas contra Trump en Estados Unidos y Europa

Esta fue la tercera protesta masiva convocada por este movimiento, cuya denominación alude a que el país ya no es más una monarquía, y no tiene reyes, desde que se independizó del Reino Unido en 1776. La primera marcha se había realizado en julio del año anterior y luego le siguió otra similar en octubre pasado.

Por Agencia NA
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Cientos de miles de personas salieron este sábado a las calles de Estados Unidos y Europa para expresar su oposición a las políticas del presidente Donald Trump, impulsadas por movimiento No Kings (Sin Reyes), mientras continúan las hostilidades en Medio Oriente y la imagen del líder republicano sigue cayendo en picada.

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Esta fue la tercera protesta masiva convocada por este movimiento, cuya denominación alude a que el país ya no es más una monarquía, y no tiene reyes, desde que se independizó del Reino Unido en 1776. La primera marcha se había realizado en julio del año anterior y luego le siguió otra similar en octubre pasado.

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Y la edición de este sábado tuvo una convocatoria multitudinaria, con casi nueve millones de participantes, que se repitió incluso en algunas ciudades de Europa, con las manifestantes quejándose por lo que consideran políticas autoritarias de Trump, a quien parodiaron con disfraces y diferentes consignas a un lado y otro del Atlántico.

Grandes ciudades como Minnesota, Boston, Washington, Nueva York, Los Ángeles, Atlanta, Chicago, Seattle, Filadelfia, Miami y hasta Anchorage, en Alaska, albergaron a cientos de miles de manifestantes, mientras que en España, Francia, Italia, Gran Bretaña y Alemania se veían imágenes similares.

En Nueva York, el reconocido actor Robert De Niro dijo hoy que se siente “orgulloso” de apoyar al movimiento “No Kings” y se manifestó contra el presidente Trump en una conferencia de prensa: “Apoyo este movimiento al 150 por ciento”.

Asimismo, De Niro no ocultó su malestar y consideró a Trump “una amenaza existencial para nuestras libertades y seguridad. Debe ser detenido y debe ser detenido ahora”, y añadió “es hora de decir no a los reyes, es hora de decir no a Donald Trump”.

Por su parte, Sarah Parker, coordinadora del movimiento 50501, remarcó que “El pueblo estadounidense está furioso” y “es quien impulsa estas protestas”. Dicha organización recibe su nombre de su eslogan “50 estados, 50 protestas, 1 movimiento”, y considera que las medidas del Gobierno ponen en riesgo la democracia estadounidense

Las mayores críticas hacia Trump, por parte de la población, se basan en el incumplimiento de sus promesas electorales, cuando se mostró en contra de cualquier conflicto bélico y desde que asumió las fuerzas estadounidenses participaron activamente en la captura del expresidente venezolano, Nicolás Maduro, a principios de enero, y posteriormente en los ataques contra Irán, junto a Israel, que quebrantaron la endeble estabilidad de Medio Oriente. A esto se suma el alto costo de vida y las políticas migratorias de la administración actual.

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