martes 14 de octubre 2025

No apto para nostálgicos: MTV dice adiós a su contenido musical tras 44 años

La emblemática señal que revolucionó la música en los ’80 y ’90 dejará de transmitir sus canales musicales a partir del 1° de enero. La decisión marca el fin de una era y responde a motivos económicos y tecnológicos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-14 at 6.48.56 PM

Paramount Skydance Corporation, el conglomerado multinacional de medios y entretenimiento, confirmó que a partir del 1° de enero de 2026 cerrará definitivamente los cinco canales musicales de MTV. Dejarán de existir MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live, sellando el fin de una etapa que marcó a generaciones enteras.

El canal principal de MTV continuará al aire, aunque con una programación completamente alejada de su esencia original. Su grilla se centrará en reality shows y programas de entretenimiento, como Naked Dating UK y Geordie Shore, dejando atrás la música que la hizo famosa en todo el mundo.

La empresa justificó la decisión por razones económicas y de transformación digital. El auge de las plataformas de streaming, redes sociales y servicios como YouTube, Spotify y TikTok desplazaron el papel que MTV supo tener como difusor musical.

Según el comunicado oficial, los canales dejaron de ser rentables y Paramount busca reducir sus gastos en unos 500 millones de dólares. Pero más allá de lo financiero, la medida simboliza el cierre de un ciclo cultural: el de un canal que fue sinónimo de música, estética y rebeldía juvenil.

Desde su nacimiento en Nueva York, el 1° de agosto de 1981, MTV cambió para siempre la manera de consumir música. Fue el primer canal en mostrarla a través de la televisión, impulsando el concepto del videoclip y acompañando a artistas icónicos durante más de cuatro décadas.

El formato MTV Unplugged, sus logos cambiantes y su estilo visual innovador se convirtieron en parte de la cultura popular. Con el tiempo, el canal dejó de ser sólo una señal musical para transformarse en un fenómeno estético y social que definió a la Generación X y a los Millennials.

Ya en 2011, MTV había dado un paso clave en su transformación: abandonó los videoclips en su señal principal y los trasladó a canales secundarios, marcando el inicio del declive de su formato tradicional.

El cierre afectará inicialmente las señales de Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Austria, Polonia, Hungría, Australia y Brasil. Aunque aún no hay confirmación sobre el futuro de MTV en América Latina, todo apunta a que la decisión tendrá alcance global.

Pese al fin de sus canales televisivos, la marca no desaparecerá por completo. Paramount mantendrá las plataformas digitales, las redes sociales y los eventos insignia como los MTV Video Music Awards (VMAs) y los Europe Music Awards (EMAs).

