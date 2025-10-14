martes 14 de octubre 2025

Medio Oriente

Hamas entregó cuatro cádaveres más a Israel

El intercambio de prisioneros y la entrega de rehenes isralíes muertos eran condiciones del acuerdo de paz.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Cuatro cuerpos más de rehenes se encontraban bajo custodia de las fuerzas israelíes en Gaza después de que Hamas los entregara al Comité Internacional de la Cruz Roja la noche del martes, informaron el ejército israelí y el servicio de seguridad Shin Bet en un comunicado conjunto.

Hamas liberó a los 20 rehenes y ya están todos bajo custodia de Israel.
El marco del acuerdo y el reclamo de Israel

La entrega se produjo tras una transferencia similar el lunes, cuando Hamas devolvió los cuerpos de cuatro rehenes junto con los de los 20 cautivos sobrevivientes como parte de un acuerdo de alto el fuego en virtud del cual Israel liberó a unos 2.000 detenidos y prisioneros palestinos. Israel indicó que unos 20 cuerpos más de rehenes permanecen en Gaza y exigió que Hamas también los libere.

Asesinaron a un niño de 8 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos
Asesinaron a un niño de 8 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos

Quién era el pequeño que murió tras la balacera en el Valle Grande
Quién era el pequeño que murió tras la balacera en el Valle Grande

La explicación de la madre de Emir Barboza, tras el asesinato en el Valle Grande: No opinen sin saber
La explicación de la madre de Emir Barboza, tras el asesinato en el Valle Grande: "No opinen sin saber"

Quién es el principal apuntado por la familia de Emir Barboza como el presunto homicida en el Valle Grande
Quién es el principal apuntado por la familia de Emir Barboza como el presunto homicida en el Valle Grande

Nuevos videos de la brutal gresca en el Valle Grande: el grito desgarrador de la tía del niño asesinado y la detención de un menor
Nuevos videos de la brutal gresca en el Valle Grande: el grito desgarrador de la tía del niño asesinado y la detención de un menor

Descubren una carnicería de Rawson que vendía caballo como carne de vaca
Descubren una carnicería de Rawson que vendía caballo como carne de vaca

Inflación en San Juan.
La inflación de Septiembre fue del 1.9% en San Juan

Marcelo Pereyra, candidato de la Cruzada Renovadora nos muestra su casa: autitos de colección y gatitos rescatados
Marcelo Pereyra, candidato de la Cruzada Renovadora nos muestra su casa: autitos de colección y gatitos rescatados

Sanjuaninos campeones. 
Los sanjuaninos que hicieron historia en los Juegos Evita

El loteo Valle del Sol, en Rawson, que el IPV está a punto de entregar.
UDAP respondió a la denuncia por estafas en el barrio Fuentealba: propone un canje de lotes con ayuda del IPV