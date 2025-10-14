martes 14 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Prueba

Llegó a la Argentina la droga más efectiva contra la obesidad: venta bajo receta y aval científico desde los 12 años

La ANMAT aprobó el uso de Wegovy®, el tratamiento inyectable con semaglutida 2.4 mg que demostró una reducción promedio del 17% del peso corporal. Está indicado para adultos y adolescentes desde los 12 años con obesidad o sobrepeso, y se venderá bajo receta como complemento de dieta, ejercicio y control médico.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-14 at 7.04.43 PM

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó el uso y comercialización de Wegovy® (semaglutida 2.4 mg inyectable), un tratamiento que marcó un antes y un después en el manejo del sobrepeso y la obesidad a nivel mundial.

Lee además
ANMAT prohibió el consumo y venta de una marca de galletitas integrales.
Importante

ANMAT prohibió la venta de unas galletitas integrales y piden su retiro urgente del mercado
no apto para nostalgicos: mtv dice adios a su contenido musical tras 44 anos
Despedida

No apto para nostálgicos: MTV dice adiós a su contenido musical tras 44 años

Desarrollado por el laboratorio danés Novo Nordisk, el medicamento actúa como agonista del receptor GLP-1, una hormona que regula el apetito y la saciedad. Su mecanismo permite disminuir el hambre, aumentar la sensación de plenitud y reducir la ingesta calórica, lo que favorece una pérdida de peso sostenida.

La aprobación en Argentina incluye a adultos con obesidad o sobrepeso que presenten comorbilidades como diabetes tipo 2, hipertensión o dislipidemia, y a adolescentes desde los 12 años con un índice de masa corporal (IMC) superior al percentil 95 y peso mayor a 60 kilos. El tratamiento debe ser indicado por profesionales y complementarse con una alimentación equilibrada y actividad física regular.

Resultados comprobados

En los estudios clínicos, la semaglutida demostró una reducción de peso promedio del 17%, y en algunos casos los pacientes lograron descender hasta un 20% de su masa corporal. Además de su impacto en el peso, mostró beneficios cardiovasculares, renales y metabólicos, reduciendo el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular y mortalidad general.

Una enfermedad crónica y global

La obesidad se reconoce hoy como una enfermedad crónica y multifactorial, influenciada por aspectos genéticos, metabólicos, psicológicos y ambientales. En Argentina, seis de cada diez adultos tienen exceso de peso, una condición asociada a más de 200 complicaciones de salud.

A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que una de cada ocho personas vive con obesidad —alrededor de 890 millones— y que más de 2.500 millones presentan sobrepeso. En adolescentes, las cifras también son alarmantes, con una tendencia al aumento de casos en las últimas décadas.

Seguridad y evidencia científica

La semaglutida fue evaluada en más de 34 ensayos clínicos y 7 estudios de vida real, que incluyeron a más de 56.000 pacientes. Su eficacia y perfil de seguridad fueron validados por organismos internacionales como la FDA de Estados Unidos y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

El fármaco se administra una vez por semana mediante inyección subcutánea y está disponible exclusivamente en farmacias bajo receta médica. Su uso requiere control y seguimiento profesional para garantizar resultados seguros y sostenibles.

Un avance para la salud pública

El tratamiento con semaglutida representa una nueva etapa en la lucha contra la obesidad, al ofrecer una herramienta con resultados clínicamente comprobados y beneficios más allá del peso corporal.

En un contexto donde el 70% de las muertes relacionadas con el sobrepeso se vinculan a enfermedades cardiovasculares, y donde los costos médicos y farmacológicos aumentan significativamente en personas con obesidad, la llegada de Wegovy® aporta una opción terapéutica innovadora que puede mejorar la calidad y la expectativa de vida

Temas
Seguí leyendo

Hamas entregó cuatro cádaveres más a Israel

Asesinaron a su mejor amiga a puñaladas y lo filmaron

Israel denunció a Hamas por violar el acuerdo de paz: Entregaron solo 4 cuerpos de 28

Echaron a dos legisladores del parlamento israelí mientras daba un discurso Donald Trump por un cartel: qué decía

Donald Trump: "Es el fin de una guerra, el fin de una era de terror y el comienzo de una era de fe y esperanza"

El premio Nobel de Economía fue otorgado a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt: los motivos

Hamas liberó a los 20 rehenes y ya están todos bajo custodia de Israel

Los rehenes secuestrados por Hamas serán liberados a partir de este domingo, según Israel

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
hamas entrego cuatro cadaveres mas a israel
Medio Oriente

Hamas entregó cuatro cádaveres más a Israel

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Asesinaron a un niño de 8 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos
Rawson

Asesinaron a un niño de 8 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos

Quién era el pequeño que murió tras la balacera en el Valle Grande
Impactante crimen

Quién era el pequeño que murió tras la balacera en el Valle Grande

La explicación de la madre de Emir Barboza, tras el asesinato en el Valle Grande: No opinen sin saber
En las redes

La explicación de la madre de Emir Barboza, tras el asesinato en el Valle Grande: "No opinen sin saber"

Quién es el principal apuntado por la familia de Emir Barboza como el presunto homicida en el Valle Grande
Conmoción en Rawson

Quién es el principal apuntado por la familia de Emir Barboza como el presunto homicida en el Valle Grande

Nuevos videos de la brutal gresca en el Valle Grande: el grito desgarrador de la tía del niño asesinado y la detención de un menor
Enfrentamiento fatal

Nuevos videos de la brutal gresca en el Valle Grande: el grito desgarrador de la tía del niño asesinado y la detención de un menor

Te Puede Interesar

Silencio atroz en el Valle Grande y el vínculo familiar de Emir con Uma, la beba asesinada en Rawson 11 años atrás
Madrugada fatal

Silencio atroz en el Valle Grande y el vínculo familiar de Emir con Uma, la beba asesinada en Rawson 11 años atrás

Por Redacción Tiempo de San Juan
Descubren una carnicería de Rawson que vendía caballo como carne de vaca
Impactante hallazgo

Descubren una carnicería de Rawson que vendía caballo como carne de vaca

Inflación en San Juan.
Informe

La inflación de Septiembre fue del 1.9% en San Juan

Marcelo Pereyra, candidato de la Cruzada Renovadora nos muestra su casa: autitos de colección y gatitos rescatados
Paren en Off

Marcelo Pereyra, candidato de la Cruzada Renovadora nos muestra su casa: autitos de colección y gatitos rescatados

Hallan diez guardarrail en una vivienda de Angaco y la Justicia investiga su origen
Misterio

Hallan diez guardarrail en una vivienda de Angaco y la Justicia investiga su origen