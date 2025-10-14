Llegó a la Argentina la droga más efectiva contra la obesidad: venta bajo receta y aval científico desde los 12 años

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó el uso y comercialización de Wegovy® (semaglutida 2.4 mg inyectable), un tratamiento que marcó un antes y un después en el manejo del sobrepeso y la obesidad a nivel mundial.

Desarrollado por el laboratorio danés Novo Nordisk, el medicamento actúa como agonista del receptor GLP-1, una hormona que regula el apetito y la saciedad. Su mecanismo permite disminuir el hambre, aumentar la sensación de plenitud y reducir la ingesta calórica, lo que favorece una pérdida de peso sostenida.

La aprobación en Argentina incluye a adultos con obesidad o sobrepeso que presenten comorbilidades como diabetes tipo 2, hipertensión o dislipidemia, y a adolescentes desde los 12 años con un índice de masa corporal (IMC) superior al percentil 95 y peso mayor a 60 kilos. El tratamiento debe ser indicado por profesionales y complementarse con una alimentación equilibrada y actividad física regular.

Resultados comprobados

En los estudios clínicos, la semaglutida demostró una reducción de peso promedio del 17%, y en algunos casos los pacientes lograron descender hasta un 20% de su masa corporal. Además de su impacto en el peso, mostró beneficios cardiovasculares, renales y metabólicos, reduciendo el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular y mortalidad general.

Una enfermedad crónica y global

La obesidad se reconoce hoy como una enfermedad crónica y multifactorial, influenciada por aspectos genéticos, metabólicos, psicológicos y ambientales. En Argentina, seis de cada diez adultos tienen exceso de peso, una condición asociada a más de 200 complicaciones de salud.

A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que una de cada ocho personas vive con obesidad —alrededor de 890 millones— y que más de 2.500 millones presentan sobrepeso. En adolescentes, las cifras también son alarmantes, con una tendencia al aumento de casos en las últimas décadas.

Seguridad y evidencia científica

La semaglutida fue evaluada en más de 34 ensayos clínicos y 7 estudios de vida real, que incluyeron a más de 56.000 pacientes. Su eficacia y perfil de seguridad fueron validados por organismos internacionales como la FDA de Estados Unidos y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

El fármaco se administra una vez por semana mediante inyección subcutánea y está disponible exclusivamente en farmacias bajo receta médica. Su uso requiere control y seguimiento profesional para garantizar resultados seguros y sostenibles.

Un avance para la salud pública

El tratamiento con semaglutida representa una nueva etapa en la lucha contra la obesidad, al ofrecer una herramienta con resultados clínicamente comprobados y beneficios más allá del peso corporal.

En un contexto donde el 70% de las muertes relacionadas con el sobrepeso se vinculan a enfermedades cardiovasculares, y donde los costos médicos y farmacológicos aumentan significativamente en personas con obesidad, la llegada de Wegovy® aporta una opción terapéutica innovadora que puede mejorar la calidad y la expectativa de vida