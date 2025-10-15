miércoles 15 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Descubrimiento

Detectan dos enormes círculos de radio en el espacio que podrían revelar secretos del universo temprano

La estructura doble, descubierta gracias a astrónomos aficionados, se encuentra a 7.500 millones de años luz. El hallazgo abre nuevas pistas sobre cómo interactúan agujeros negros, galaxias y plasma en el cosmos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-15 at 5.06.10 PM

Astrónomos de todo el mundo celebran un nuevo hito en la exploración del universo. Una gigantesca estructura cósmica, detectada a miles de millones de años luz, podría ofrecer claves inéditas sobre cómo evolucionaron las galaxias y los agujeros negros en las primeras etapas del cosmos.

Lee además
llego a la argentina la droga mas efectiva contra la obesidad: venta bajo receta y aval cientifico desde los 12 anos
Prueba

Llegó a la Argentina la droga más efectiva contra la obesidad: venta bajo receta y aval científico desde los 12 años
no apto para nostalgicos: mtv dice adios a su contenido musical tras 44 anos
Despedida

No apto para nostálgicos: MTV dice adiós a su contenido musical tras 44 años

Se trata de RAD J131346.9+500320, un sistema de doble círculo de ondas de radio —el más lejano y luminoso encontrado hasta ahora— identificado gracias a la colaboración entre científicos profesionales y observadores aficionados del proyecto RAD@home, con el apoyo del radiotelescopio LOFAR, en Europa.

Un hallazgo que cambia la escala del universo

Los llamados círculos de radio extraños (ORC, por sus siglas en inglés) fueron descubiertos por primera vez en 2019. Estas estructuras, detectables solo en frecuencias de radio, están formadas por plasma magnetizado relativista y pueden alcanzar tamaños entre 10 y 20 veces mayores que la Vía Láctea.

El nuevo objeto, visible únicamente mediante radiotelescopios de alta sensibilidad, se encuentra a 7.500 millones de años luz, lo que significa que su luz comenzó su viaje cuando el universo tenía apenas la mitad de su edad actual.

“Este trabajo demuestra cómo la ciencia profesional y la ciudadana pueden unirse para empujar los límites del descubrimiento científico”, explicó el doctor Ananda Hota, líder del proyecto RAD@home, cuyo estudio fue publicado en Oxford Academic.

Un doble anillo que desconcierta a los astrónomos

Lo que hace único a RAD J131346.9+500320 es su estructura doble: dos anillos de radio coincidentes, una configuración rarísima en el cosmos. Apenas se ha detectado otro caso similar. La formación se extiende por 2,6 millones de años luz, y los investigadores creen que la apariencia de intersección se debe al ángulo desde el cual se observa desde la Tierra.

Los científicos sospechan que el fenómeno está vinculado a una antigua explosión energética ocurrida en la galaxia central, posiblemente provocada por la actividad de un agujero negro supermasivo. Esa onda expansiva habría reactivado nubes de plasma magnetizado, haciéndolas brillar nuevamente como anillos de radio.

“La onda expansiva pudo haber revitalizado antiguas nubes de plasma, haciéndolas visibles otra vez”, detalló Hota.

Agujeros negros y plasma: el origen posible

Aunque los agujeros negros no emiten luz, su entorno sí puede hacerlo. El material que gira en torno a ellos forma discos de acreción a altísimas temperaturas, desde los cuales se lanzan chorros de materia que viajan casi a la velocidad de la luz. Cuando esos chorros interactúan con el plasma del espacio intergaláctico, pueden generar ondas de choque que den lugar a estructuras como los ORC.

El astrofísico Pratik Dabhade, coautor del estudio, sostiene que estos objetos “no son simples curiosidades cósmicas, sino parte de una familia de estructuras de plasma moldeadas por agujeros negros, vientos galácticos y su entorno”.

Ciencia ciudadana y tecnología de vanguardia

El descubrimiento marca un antes y un después también para la ciencia ciudadana, ya que es el primer ORC hallado por voluntarios y con el telescopio LOFAR. El astrofísico australiano Ray Norris, descubridor de los primeros ORC, destacó el aporte del proyecto:

“Son difíciles de detectar, pero sabemos que debe haber cientos en los datos. Hoy, la ciencia ciudadana es el mejor enfoque para encontrarlos”, señaló.

Además del doble anillo, el equipo de RAD@home identificó otros dos objetos gigantes con características inusuales, que podrían ayudar a comprender cómo los chorros relativistas de los agujeros negros moldean el plasma del entorno galáctico.

El futuro: telescopios más potentes y colaboración global

Para resolver el enigma de los ORC, los astrónomos esperan con ansias la puesta en marcha del Square Kilometer Array (SKA), el radiotelescopio más grande del mundo, que se construye entre Sudáfrica y Australia y comenzará a operar en 2028.

Con una red de miles de antenas parabólicas y de baja frecuencia, el SKA podrá detectar cientos de ORC y ofrecer información precisa sobre cómo las explosiones cósmicas influyen en la formación de galaxias.

Mientras tanto, Hota resalta la importancia de mantener la colaboración entre profesionales y aficionados:

“El descubrimiento de estos anillos demuestra que el ojo humano sigue siendo una herramienta poderosa, incluso en la era de la inteligencia artificial”.

Con su tamaño colosal y su origen aún incierto, RAD J131346.9+500320 se erige como una ventana hacia el pasado del universo, una pista luminosa sobre los procesos violentos y creativos que dieron forma al cosmos que hoy habitamos.

Seguí leyendo

Hamas entregó cuatro cádaveres más a Israel

Asesinaron a su mejor amiga a puñaladas y lo filmaron

Israel denunció a Hamas por violar el acuerdo de paz: Entregaron solo 4 cuerpos de 28

Echaron a dos legisladores del parlamento israelí mientras daba un discurso Donald Trump por un cartel: qué decía

Donald Trump: "Es el fin de una guerra, el fin de una era de terror y el comienzo de una era de fe y esperanza"

El premio Nobel de Economía fue otorgado a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt: los motivos

Hamas liberó a los 20 rehenes y ya están todos bajo custodia de Israel

Los rehenes secuestrados por Hamas serán liberados a partir de este domingo, según Israel

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Descubren una carnicería de Rawson que vendía caballo como carne de vaca
Impactante hallazgo

Descubren una carnicería de Rawson que vendía caballo como carne de vaca

Meten preso a Juan Cruz Rufino por un hecho de violencia de género
De no creer

Meten preso a Juan Cruz Rufino por un hecho de violencia de género

Silencio en el Valle Grande y el vínculo familiar de Emir con Uma, la beba asesinada en Rawson 11 años atrás
Madrugada fatal

Silencio en el Valle Grande y el vínculo familiar de Emir con Uma, la beba asesinada en Rawson 11 años atrás

El posteo de la pareja de Juan Cruz Rufino días antes de la detención: No estamos pasando el mejor momento
En las redes

El posteo de la pareja de Juan Cruz Rufino días antes de la detención: "No estamos pasando el mejor momento"

Los empresarios Francisco Fernández Muñoz y Miguel Ceferino Aciar, y el sindicalista Hipólito Roberto Vega.
Fraude con viviendas

Ascienden a 176 las denuncias por estafas contra el jefe sindical de los textiles de San Juan y dos empresarios

Te Puede Interesar

Fuimos de super con Abel Chiconi, el candidato de LLA en San Juan: recomendación de vinos, carne y golosinas
Paren en Off

Fuimos de super con Abel Chiconi, el candidato de LLA en San Juan: recomendación de vinos, carne y golosinas

Por Redacción Tiempo de San Juan
Escuchá el capítulo XXII de Historias del Crimen en Spotify: El Pajarito va a ser mío y de nadie más
Podcast de Tiempo

Escuchá el capítulo XXII de Historias del Crimen en Spotify: "El Pajarito va a ser mío y de nadie más"

Aseguran que los sanjuaninos dejaron de tarjetear en las ferreterías: por qué motivo
Panorama complejo

Aseguran que los sanjuaninos dejaron de tarjetear en las ferreterías: por qué motivo

Unión, sin presidente ni vice, pero con inversiones privadas ¿ligadas al munisaguismo?
Política deportiva

Unión, sin presidente ni vice, pero con inversiones privadas ¿ligadas al munisaguismo?

Los caminos que tendrá que pasar la terna para Fiscal General en Diputados: cuándo se tratará
Definición

Los caminos que tendrá que pasar la terna para Fiscal General en Diputados: cuándo se tratará