Nayib Bukele le ofreció colaboración a Patricia Bullrich para combatir la inseguridad en Argentina

Bukele, además, contó que, a través de sus funcionarios, le ofreció ayuda en materia de seguridad a la ministra del área, Patricia Bullrich. No obstante, destacó que la situación en Argentina es distinta a la de El Salvador. “Como el problema es más pequeño, el medicamento podría ser más pequeño” .

“Yo creo que todos los países tienen diferencias y está claro que El Salvador no es el Reino Unido, lo mismo se pudiera decir que El Salvador tampoco es la Argentina. Hay diferencias, incluso el problema de seguridad de la Argentina, que existe, no es tal vez tan apremiante como lo era en El Salvador y, por ende, las medidas que pueden ser compartidas de nuestra parte, de repente no necesitan ser tan drásticas”, comenzó aclarando el recientemente reelecto mandatario salvadoreño.

Al respecto, Bukele remarcó que sí hay algunos aspectos parecidos entre las dos naciones “en el hecho de que son latinoamericanas, pero también culturales y de cómo se forman los fenómenos delincuenciales, que son generalmente producto de la pobreza”.

“Nosotros hemos ofrecido oficialmente a la ministra Bullrich no asesoría, porque creo que esa no es la palabra, sino la colaboración que ellos necesitan en todos los temas en seguridad, que es lo que ellos necesitan”, explicó.

Al ser consultado sobre el pedido de cooperación en esta materia, señaló que, “aunque el problema es preocupante en algunas zonas, como en Rosario, es más pequeño y, si bien se pueden aplicar algunas cosas y sería positivo que lo hiciera, no tendría que ser tan drástico”.

“En el tema del presidente Milei, yo solo he hablado una vez con él, fue una conversación bastante larga para lo que era, porque yo solamente lo llamé para felicitarlo por su triunfo y nos quedamos hablando un montón de tiempo y me dio un panorama del país muy difícil, sobre todo en lo económico, en el tema de las divisas y de la inflación”, agregó.

El respecto, el jefe de Estado de El Salvador consideró que “va a ser muy duro enfrentar” esa situación, “de cualquier manera en la que se haga”, pero destacó que “hay mucho talento y muchas personas inteligentes, como también lo es él, a su lado”.

“Yo, en lo personal, amén de las diferencias entre la economía y la seguridad, sé que ese sí es una situación de tamaño similar. Le deseo lo mejor y, si podemos colaborar con algo, estamos a la orden”, cerró Bukele.

No es la primera vez que Bukele se refiere a la Argentina, sino que a finales de diciembre, luego de las elecciones en este país, aseguró que uno de los mayores desafíos para Milei “es que tiene un problema inmenso de falta de divisas, una especie de bomba de tiempo”.

Y caracterizó precisamente cuál es el segundo obstáculo de su gestión que empieza a verse en estas primeras semanas de gobierno de La Libertad Avanza (LLA): “Como nos pasó en El Salvador, va a enfrentarse con un sistema que no está de acuerdo con él”.

FUENTE: Infobae