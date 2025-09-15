lunes 15 de septiembre 2025

Inglaterra

Nació entre la realeza, terminó presa por matar a su hija de días

El caso de Constance Marten y Mark Gordon conmocionó al Reino Unido. La bebé murió tras pasar días a la intemperie mientras sus padres huían de las autoridades.

Por Redacción Tiempo de San Juan
constance marten

Una historia trágica y profundamente perturbadora llegó a su fin judicial este año en Reino Unido: Constance Marten, una mujer de la alta sociedad británica, fue sentenciada a 14 años de prisión por el homicidio de su hija recién nacida. Su pareja, Mark Gordon, recibió una pena aún mayor: 18 años de cárcel.

La pequeña, llamada Victoria, apenas vivió unos días antes de morir en circunstancias extremas, mientras sus padres evadían a la justicia. El juez Mark Lucraft calificó los hechos como un caso de “negligencia extremadamente grave”, destacando que la bebé fue obligada a dormir al aire libre, en medio del crudo invierno inglés, dentro de una carpa.

¿Quiénes son Constance Marten y Mark Gordon?

Marten, de 38 años, proviene de una de las familias aristocráticas más reconocidas de Inglaterra. Criada en una lujosa finca con 25 habitaciones en Dorset, su linaje tiene vínculos históricos con la familia real británica: su abuela fue amiga de la reina Isabel II y su padre llegó a ser paje en la corte.

Por otro lado, la vida de Mark Gordon, de 51 años, fue completamente opuesta. Criado en contextos de extrema pobreza y violencia, su historial criminal incluye una condena en Estados Unidos por violación agravada a los 14 años, por la que pasó 22 años en prisión.

Marten rompió lazos con su familia debido a su relación con Gordon, afirmando que sus padres nunca aceptaron su vínculo por prejuicios de clase y antecedentes penales.

La huida y la trágica muerte de la bebé Victoria

image

El caso se remonta a enero de 2023, cuando Marten y Gordon decidieron fugarse para evitar que el Estado se hiciera cargo de Victoria, después de que les quitaran la custodia de sus otros cuatro hijos. Durante la huida, vivieron en condiciones precarias y en completo secreto.

Todo comenzó cuando las autoridades encontraron una placenta en el coche abandonado de la pareja, en una autopista cercana a Mánchester. Esa pista fue clave para iniciar una intensa búsqueda que captó la atención de los medios británicos.

Tras semanas prófugos, fueron arrestados el 27 de febrero de 2023 en Brighton. Solo días después, el 1 de marzo, el cuerpo de Victoria fue descubierto dentro de una bolsa de supermercado abandonada en un cobertizo.

El juicio y la condena por homicidio involuntario

Durante el juicio, los fiscales no pudieron determinar la causa exacta de la muerte, pero argumentaron que la bebé falleció por hipotermia o porque su madre la asfixió accidentalmente mientras dormía sobre ella. La pareja alegó que fue un accidente, sin actos violentos de por medio.

Sin embargo, el tribunal penal de Old Bailey en Londres encontró pruebas suficientes para declarar a ambos culpables de homicidio involuntario. El veredicto fue unánime.

Un caso que expone desigualdad, trauma y tragedia

Este caso no solo generó indignación en la opinión pública británica por la muerte de una bebé inocente, sino que también puso en evidencia profundas desigualdades sociales, traumas no resueltos y fallas en el sistema de protección infantil.

Hoy, tanto Marten como Gordon cumplen largas condenas en prisión, mientras la historia de la pequeña Victoria deja una huella imborrable en el Reino Unido.

