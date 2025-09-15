Cómo prevenir el síndrome del túnel carpiano y reconocer sus primeros síntomas

El síndrome del túnel carpiano es una afección que limita la movilidad y la sensibilidad de la mano, y que suele afectar a quienes realizan tareas repetitivas con las muñecas, ya sea en oficinas o en trabajos manuales. Identificar los síntomas iniciales y adoptar medidas preventivas puede ser clave para evitar complicaciones, advierten especialistas de la Clínica Mayo.

El trastorno aparece cuando el nervio medio , ubicado en la muñeca, se ve comprimido. Este nervio controla la sensibilidad del pulgar, del índice, del dedo medio y de parte del anular, además de enviar señales a los músculos cercanos a la base del pulgar. Cuando se genera presión, puede producirse dolor, entumecimiento, debilidad y pérdida de fuerza en la mano.

Causas y factores de riesgo

Entre las causas más frecuentes se encuentran enfermedades crónicas como artritis, gota, diabetes o amiloidosis, además de infecciones, tumores o lesiones graves en la muñeca. Sin embargo, el ámbito laboral tiene un rol determinante:

Movimientos repetitivos y forzados.

Uso de herramientas manuales vibrantes.

Manipulación de maquinaria pesada.

Posturas de flexión y extensión continuas de la muñeca.

La combinación de estos factores aumenta la presión sobre el nervio medio y favorece la aparición de los síntomas.

Señales de alerta

Los primeros síntomas suelen incluir:

Entumecimiento u hormigueo en los dedos.

Debilidad al sostener objetos.

Molestias o dolor que empeoran por la noche o tras movimientos repetitivos.

Detectarlos de manera temprana permite iniciar un tratamiento menos invasivo y evitar daños permanentes.

Prevención y tratamiento

Para reducir el riesgo de desarrollar la afección, los especialistas aconsejan:

Hacer pausas frecuentes en tareas repetitivas.

Mantener una postura neutra de la muñeca.

Usar muñequeras ortopédicas , especialmente durante el descanso.

Evitar la sobrecarga de herramientas pesadas o vibrantes.

Cuando los síntomas ya están presentes, el tratamiento puede incluir el uso de férulas, inyecciones de cortisona o, en casos avanzados, la cirugía de liberación del túnel carpiano. Este procedimiento, que puede ser abierto o endoscópico, se realiza de manera ambulatoria y busca reducir la presión sobre el nervio.