Estados Unidos

Muchas hipótesis, algunas conspirativas, por el pacto secreto de 16 enfermeras de una clínica para quedarse embarazadas

El fenómeno, ocurrido en una unidad de cuidados intensivos de Arizona, representó el 10% del personal y desató una ola de especulaciones y celebraciones

Por Pablo Mendoza
image

En la primavera de 2018, algo inesperado llamó la atención en el Centro Médico Banner Desert, ubicado en Mesa, Arizona. Una tras otra, 16 enfermeras de la Unidad de Cuidados Intensivos anunciaban que estaban embarazadas. La coincidencia no pasó desapercibida: representaban cerca del 10% del personal de enfermería de la unidad. La noticia no tardó en volverse viral y fue replicada por medios internacionales, sorprendidos por la simultaneidad del fenómeno.

Aunque el embarazo no es contagioso, el caso generó un revuelo que incluso llevó a que el hospital organizara una conferencia de prensa para aclarar la situación. Las protagonistas tomaron el hecho con humor. “Debe ser algo en el agua”, bromearon frente a los micrófonos, riendo entre ellas, según testimonios recogidos por BBC. También deslizaron la idea de un supuesto “pacto secreto” o una estrategia grupal para coordinar las licencias durante las fiestas de fin de año. Ninguna de esas explicaciones era real, pero daban cuenta del asombro compartido.

Una de ellas, Rochelle Scherman, comentó que recién tomaron conciencia de cuántas estaban embarazadas cuando decidieron crear un grupo privado en Facebook para compartir sus experiencias. “Es como si tuviéramos algún tipo de pacto”, declaró, aún incrédula ante la magnitud de la coincidencia.

Otra de las madres, Paige Packard, aportó un dato importante al señalar que algunas de ellas habían atravesado tratamientos de fertilidad. Esa información ayudó a comprender que no se trataba de un fenómeno espontáneo ni coordinado, sino de una serie de decisiones individuales que, por circunstancias particulares, terminaron coincidiendo en el tiempo.

La noticia provocó un revuelo tanto dentro como fuera del hospital. El personal médico y los directivos manifestaron sorpresa, pero también entusiasmo, y rápidamente comenzaron a organizar un sistema de reemplazos para cubrir las futuras licencias. Las autoridades destacaron que, pese a la coincidencia, el servicio de cuidados intensivos nunca se vio comprometido.

Desde el hospital se difundieron imágenes de las enfermeras luciendo orgullosas sus embarazos. Lo que podría haberse vivido como un problema de logística se transformó en un motivo de celebración, tanto para las protagonistas como para la institución.

La historia también puso en primer plano el rol de las enfermeras en la salud pública, así como la necesidad de políticas laborales que contemplen la planificación familiar y los derechos de las trabajadoras en contextos de alta exigencia como el hospitalario.

Casos similares

Aunque el episodio en Arizona fue el primero en captar la atención internacional, en años posteriores ocurrieron hechos similares en otros centros de salud de Estados Unidos. En 2024, por ejemplo, el hospital HSHS Saint Vincent de Green Bay, Wisconsin, informó que 14 de sus enfermeras del área de maternidad estaban embarazadas al mismo tiempo.

Amy Bardon, directora del Centro para Mujeres y Bebés del hospital, destacó el simbolismo del hecho: “Este es un momento increíble de cierre del círculo para muchas de nuestras enfermeras, algunas de las cuales están a punto de convertirse en madres primerizas. Cada una de ellas ya era experta en bebés, pero ahora lo vivirán en primera persona. Es una experiencia transformadora”.

Bardon señaló que el hospital se encontraba trabajando activamente en los ajustes necesarios para garantizar la cobertura de las tareas durante las licencias. “Estamos muy emocionados por el viaje que cada una de nuestras enfermeras está por comenzar. Esperamos que tengan una Semana de la Enfermera y un Día de la Madre realmente especiales”, concluyó.

Coincidencia, no contagio

Aunque estos casos puedan parecer extraordinarios, los especialistas en salud y en dinámicas laborales coinciden en que no hay factores biológicos que expliquen una “cadena de embarazos”. Lo que puede influir, según algunos estudios sociológicos, es un entorno laboral compartido donde se habla abiertamente de maternidad, se visibiliza el deseo de formar familia y se generan redes de apoyo entre colegas. Esto puede crear un clima de contención que facilite la toma de decisión, especialmente en profesiones que suelen estar atravesadas por un alto nivel de estrés y una fuerte demanda emocional, como la enfermería.

Según detalló BBC, el caso de las dieciséis enfermeras en Arizona es recordado no solo por lo llamativo de la cifra, sino también porque visibilizó las condiciones de trabajo de las profesionales de la salud y abrió un debate sobre cómo las instituciones deben prepararse para acompañar los procesos de maternidad de su personal.

La coincidencia fue extraordinaria, pero el impacto real fue mucho más profundo: mostró que detrás del uniforme hay mujeres que enfrentan desafíos personales, que planifican, que se apoyan entre sí y que, incluso en uno de los entornos más exigentes, encuentran espacio para construir nuevos comienzos.

