Miss Universo 2023: la representante de Nepal, tendencia por ser la primera postulante talla grande de la historia

image.png

La joven se proclamó Miss Nepal en septiembre, suma más de 95.000 seguidores en sus redes sociales, donde publica mensajes relacionados a su aspecto físico, siendo una abanderada del movimiento “body postive”, proponiendo nuevos estándares de belleza, la aceptación del cuerpo en todas sus formas y tamaños.

Si bien es una de las favoritas a ganar el concurso, también hay usuarios que no avalan su participación. “Tienes que ir al gimnasio”, “No, por favor... lo siento”, “Que alguien me explique dónde tiene esta mujer actitud y seguridad, a mí me transmite salir corriendo”, “No es justo que otras misses sí tengan disciplina, sepan decir que no, coman saludable, se maten haciendo ejercicio para que esta persona haya ganado a otras y quedar ella. La obesidad no es saludable” son algunos de los comentarios que se leen en las cuentas del certamen.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ftiempodesanjuan%2Fstatus%2F1725509132009021458&partner=&hide_thread=false Miss Universo 2023: la representante de Nepal, tendencia por ser la primera postulante talla grande

Es la primera mujer en la historia del Miss Universo de talla grande, y desde su aparición generó revuelo, tanto a favor como en contra de los seguidores del certamen. pic.twitter.com/LAzwjJGAF9 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) November 17, 2023

Pese a ello, su actitud continúa intacta, algo que pudo verse en los días previos al concurso, cuando se hizo la presentación de las candidatas de cada país. “Como mujer con curvas y que no cumple con ciertos estándares de belleza, estoy aquí para representar a las mujeres con curvas, que luchan con el aumento de peso y que enfrentan problemas hormonales. Creo que no hay un solo tipo de estándar de belleza, sino que cada mujer es hermosa tal como es”, expresó.

image.png

“Ha sido muy difícil para mí llegar hasta aquí. Por eso me siento muy orgullosa de mi crecimiento como persona y como mujer. Si tuviera que decirles cuál es el súper poder que quiero tener en la vida, sería la telequinesis”, dijo en su presentación.

Jane, además de su lucha por el amor propio, está haciendo historia en el legendario concurso al ser la primera mujer de talle grande en participar del mismo.