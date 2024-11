Maduro volvió a insultar a Javier Milei y lo acusó de quitarle "el cerebro y el alma al pueblo argentino"

En ese sentido, el mandatario chavista, en un acto transmitido por el canal estatal VTV, señaló a Argentina como uno de los países donde "la extrema derecha fascista, apoyada por los gringos, está acabando con la universidad".

Maduro hizo estas declaraciones durante un encuentro con jóvenes simpatizantes del chavismo que previamente habían marchado hasta Miraflores -sede del Ejecutivo- por el Día nacional del Estudiante, así como para expresar su respaldo al jefe de Estado, cuya proclamada reelección en los comicios de julio es cuestionada dentro y fuera del país caribeño, y rechazada por Gobiernos como el de Milei.

El dardo del autócrata venezolano es uno más dentro de un historial reciente de broncas cruzadas entre ambos mandatarios. El pasado 12 de octubre, a partir de un nuevo aniversario de la llegada de Cristobal Colón a América, Maduro había disparado contra el argentino por volver a reinstalar el llamado "Día de la Raza". En su país, está bautizado como Día de la Resistencia Indígena.

Maduro, sobresaltado

"¿Ustedes vieron lo que publicó Javier Milei en Argentina en las cuentas oficiales de él? Saludando el 12 de octubre como el gran día en que nos civilizaron", dijo Maduro, en la tarde del sábado, sobresaltado.

"Quieren imponer su relato falso del pasado para en el presente imponer su proyecto fascista, negador de los derechos del pueblo y negador del derecho de la independencia y futuro de nuestro pueblo. Ellos dicen que no fue genocidio, ni masacre y que no hubo crímenes, que fue el encuentro de dos mundos, dicen que nos descubrieron, o sea que nosotros no existíamos", lanzó.

Un mes atrás, el régimen venezolano había respondido con bronca a la orden de la justicia argentina de que se le tome indagatoria a Maduro y a su hombre fuerte, Diosdado Cabello, entre una treintena de jerarcas chavistas acusados de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela. En esa ocasión, Maduro sostuvo que Milei sufre de 'esquizofrenia sádica' y 'sociopatía'.

FUENTE: Clarín