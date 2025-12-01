Locura en una ruta de Chile: hombre sin ropa y pasado de copas atacó un auto argentino

El hombre estaba desnudo y borracho cuando atacó el auto de un argentino en la Ruta 255 de Chile.

Una insólita escena tuvo lugar en una ruta chilena, la CH-255 camino hacia Punta Arenas, cerca de San Gregorio : un hombre alcoholizado y sin ropas causó disturbios y atacó un auto argentino al que le rompió el parabrisas . Fue detenido por los carabineros.

No se sabe muy bien cuál era la intención del borracho exhibicionista. Lo que sí se sabe es que se paseaba desnudo por el medio de la calzada y paraba a los vehículos que transitaban por el lugar. A uno de ellos se le trepó arriba del capot, otro no tuvo tanta suerte y terminó con el parabrisas roto, el de una familia argentina.

Algunos de los que sufrieron el hostigamiento dijeron que el hombre "se tiraba sobre el asfalto o encima de los autos" e impedía que los vehículos siguieran su marcha. No hacía distinciones: molestaba a autos, también camiones y no importaba si eran ciudadanos chilenos o de otras nacionalidades, los frenaba igual.

"Te lo encontrabas de repente en la ruta. Te obligaba a frenar porque si no, podíamos provocar un accidente", dijo uno de los conductores perjudicados a medios trasandinos.

Luego de molestar a varios de los automovilistas que transitaban por dicha ruta, agentes Carabineros de la Tenencia de Monte Aymond llegaron al lugar y detuvieron al exhibicionista ebrio, quien mostró un alto grado de agresividad.

En principio, el hombre fue trasladado a una dependencia policial del lugar. Pero tras la denuncia radicada por la rotura del parabrisas del auto argentino, fue derivado a una seccional de Punta Arenas, donde quedó detenido.

Según confirmaron autoridades chilenas al sitio Diario InfoYa, el hombre fue imputado por los delitos de "desorden público y daños a la propiedad".

FUENTE: Clarín