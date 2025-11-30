En España, afirmaron que casi 80.000 personas salieron a las calles para pedir la renuncia del presidente Pedro Sánchez

El Partido Popular reunió este domingo a miles de personas en la explanada del Templo de Debod , en Madrid , en una concentración convocada para denunciar lo que considera “la corrupción” que rodea al Gobierno de Pedro Sánchez y reclamar la convocatoria inmediata de elecciones generales. El partido cifró la asistencia en alrededor de 80.000 personas, mientras que la Delegación del Ejecutivo de España rebajó esa estimación hasta 40.000 asistentes, la mitad de lo proclamado por los ‘populares’.

Bajo el lema “Efectivamente: ¿Mafia o democracia?”, el entorno del monumento madrileño se llenó de banderas de España —y prácticamente ninguna del PP, después de que el partido insistiera en que se trataba de una protesta “sin siglas”—, además de pancartas que reclamaban “Dimisión ya”, “Separación de poderes”, “Independencia judicial” o que mostraban la palabra “Corrupto” junto a la imagen del presidente del Gobierno.

Alberto Núñez Feijóo abrió su intervención agradeciendo la participación y destacando la capacidad organizativa del partido. “Convocar una macromanifestación con 48 horas en el mes de diciembre sólo lo puede hacer el Partido Popular de España”, afirmó desde el escenario. “Gracias de verdad. Era un desafío logístico grande en poco tiempo, y está siendo un éxito”, añadió ante los congregados.

Fuentes de la dirección del PP sostuvieron después que la respuesta ciudadana “ha sido masiva”, especialmente teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas, con lluvia a primera hora y temperaturas inferiores a los diez grados. Según estas mismas fuentes, el flujo de asistentes continuó incluso cuando el acto ya había comenzado y el espacio principal, así como zonas aledañas que abarcan desde plaza de España hasta el Paseo Pintor Rosales, permanecían completamente ocupados.

Un acto que supera precedentes recientes

Los ‘populares’ subrayaron que la cifra obtenida este domingo supera ampliamente la registrada en protestas anteriores en el mismo punto. Recordaron que la concentración celebrada el 3 de diciembre de 2023 en el Templo de Debod congregó, según su propio cálculo, a unas 15.000 personas —frente a las 8.000 estimadas entonces por la Delegación del Gobierno—, una movilización considerada en su momento como una de las menos numerosas del partido en ese enclave.

En términos comparativos, el PP insistió en que la asistencia de este domingo no llega al volumen que, aseguran, se logró el pasado 8 de junio en Plaza de España, donde el partido habló entonces de más de 100.000 asistentes, aunque sí supera otras convocatorias que Feijóo ha impulsado durante los últimos meses para protestar contra la ley de amnistía y las negociaciones del Ejecutivo con las fuerzas independentistas.

Esta concentración supone, además, la séptima movilización del PP en Madrid desde 2023. Las primeras citas contaron con el respaldo de Vox, pero la formación de Santiago Abascal no ha enviado representantes ni a la de este domingo ni a la del 8 de junio.

Los antecedentes incluyen la protesta del 26 de mayo en la Puerta de Alcalá —celebrada pocos días antes de la aprobación de la ley de amnistía en el Congreso—, la del 28 de enero de 2024, también en la capital, y las concentraciones simultáneas en todas las capitales de provincia el 12 de noviembre contra la misma norma. El PP también participó en otras movilizaciones impulsadas por organizaciones civiles, como la del 18 de noviembre de 2023 en Madrid.

Feijóo, arropado por expresidentes, barones autonómicos y referentes de la derecha

El acto contó con una amplia representación institucional del PP. Junto a Feijóo acudieron los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy, que acompañaron al líder del partido durante la protesta. También asistieron numerosos presidentes autonómicos del PP, que fueron accediendo a la zona al ritmo de “The final countdown”, de Europe, la música elegida para su entrada.

Entre ellos estuvieron Isabel Díaz Ayuso como anfitriona madrileña, así como Alfonso Rueda (Galicia), Fernando López Miras (Murcia), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), María José Sáenz de Buruaga (Cantabria), Juanfran Pérez Llorca (Comunidad Valenciana), Jorge Azcón (Aragón), Marga Prohens (Baleares) y Juan José Imbroda (Melilla). También acudieron el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, y los líderes regionales de Castilla-La Mancha, Asturias, País Vasco y Cataluña: Paco Núñez, Álvaro Queipo, Javier de Andrés y Alejandro Fernández, respectivamente.

Entre las figuras no orgánicas del PP presentes se encontraban el ex portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, el exlíder del PP catalán y cofundador de Vox, Alejo Vidal-Quadras, el filósofo Fernando Savater y el escritor Andrés Trapiello, habituales en actos de protesta de signo contrario a la ley de amnistía y al diálogo con el independentismo.

La concentración estuvo amenizada por el Dj Carlos Moreno, Dj Pulpo, habitual en los actos del PP, que incluyó en su selección musical la banda sonora de El Padrino. “Es la banda sonora que define al Gobierno de Pedro Sánchez”, afirmó ante los asistentes.

