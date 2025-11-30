domingo 30 de noviembre 2025

Preocupación

Caos por tormenta invernal en EEUU: cientos de vuelos cancelados y choques masivos en carreteras

Los meteorólogos anticipan un descenso abrupto de las temperaturas, estimando registros entre 10 y 20 grados Celsius por debajo de la media habitual de diciembre, junto a una nueva tormenta prevista para la próxima semana.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La tormenta invernal que atraviesa el Medio Oeste de Estados Unidos ha dejado más de 1.400 vuelos cancelados y múltiples accidentes viales, incluido un choque en cadena de 45 vehículos en Indiana, durante uno de los fines de semana de mayor tráfico tras el feriado de Acción de Gracias.

Conforme avanzaba el fenómeno meteorológico hacia los Grandes Lagos durante la tarde y noche de sábado, millones de residentes permanecían bajo alertas invernales por la previsión de intensas nevadas y peligrosas ráfagas de viento.

El aeropuerto internacional de Chicago O’Hare fue el más afectado, con más de 930 cancelaciones y alrededor de 750 retrasos al mediodía. Los vuelos hacia esta terminal presentaban retenciones de hasta cinco horas, según la Administración Federal de Aviación (FAA), lo que reiteró el impacto del temporal en uno de los principales nodos de transporte aéreo del país.

También el aeropuerto Chicago Midway acumuló 187 cancelaciones y 85 demoras, tras recibir órdenes de detención de operaciones por condiciones climáticas adversas.

Las complicaciones no se limitaron al transporte aéreo. En una autopista de Putnamville, Indiana, un accidente masivo involucró a unos 45 vehículos sobre la Interestatal 70, según describió Newsweek.

La policía estatal confirmó que el incidente no dejó heridos graves, pese a que más de una docena de personas fueron trasladadas a hospitales con lesiones leves. La colisión, ocurrida en sentido oeste cerca de Terre Haute, mantuvo cerrada la carretera durante unas seis horas, mientras los equipos de emergencia despejaban los restos y auxiliaban a automovilistas atrapados.

Fotografías difundidas por las cámaras del Departamento de Transporte muestran una panorámica de la magnitud del choque, con automóviles y camiones distribuidos en todos los carriles y muchos fuera de la vía. El oficial de información pública de la Policía Estatal de Indiana, Matt Ames, declaró en video citado por Newsweek: “la gente necesita conducir de forma inteligente cuando cae la nieve: reduzcan la velocidad, usen el cinturón y mantengamos la seguridad en la carretera”.

El extremo noroeste de Indiana y prácticamente toda la región de Chicago permanecieron bajo advertencias por tormenta invernal, ráfagas y condiciones peligrosas, según datos del Servicio Nacional de Meteorología (NWS). Las previsiones advertían la acumulación de entre 15 y 25 centímetros de nieve desde el centro de Iowa hasta el sur de Wisconsin, el norte de Illinois, Indiana y la parte occidental de Michigan, con ráfagas cercanas a 56 kilómetros por hora que dificultaban la visibilidad y motivaban el cierre de carreteras.

Desde la madrugada del sábado, el condado de Vigo y gran parte del centro de Indiana registraron más de 130 accidentes en un periodo de 24 horas, 18 de ellos con personas heridas, citó la cadena local WTHR. Las fuerzas del orden insistieron en que los desplazamientos deben limitarse a situaciones imprescindibles, sugiriendo a quienes salieran a carretera que redujeran la velocidad y despejaran completamente los cristales de hielo y nieve para evitar tragedias similares.

En el caso específico del tráfico aéreo, la participación de aerolíneas principales como American Airlines y United Airlines incluyó la emisión de exenciones y comunicados para facilitar el cambio de itinerarios a los viajeros afectados.

Un portavoz de American indicó a Newsweek: “American Airlines monitorea el avance de la tormenta invernal Bellamy y ha publicado un aviso para que los clientes puedan reprogramar sus viajes sin penalidad”. Por su parte, United precisó que puso a disposición de los pasajeros la opción de reorganizar sus vuelos a través de la aplicación o el portal web.

Las autoridades de la ciudad de Chicago movilizaron más de 220 camiones esparcidores de sal para asegurar la transitabilidad en calles y accesos a los principales aeropuertos. Las advertencias incluían riesgos no solo para quienes se desplazan por tierra y aire, sino también para navegantes en el lago Michigan, donde se avanzó con avisos de gales y condiciones marinas peligrosas.

El Servicio Nacional de Meteorología informó que la advertencia de tormenta invernal permanecía activa hasta al menos las 6:00 de la mañana del domingo para Chicago y el noroeste de Indiana. Además, los meteorólogos anticipan un descenso abrupto de las temperaturas, estimando registros entre 10 y 20 grados Celsius por debajo de la media habitual de diciembre, junto a una nueva tormenta prevista para la próxima semana.

