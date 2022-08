"Interesado": un joven se enamoró de una mujer de 74 años y hay polémica

Luego de una charla que mantuvieron, él manejó hasta la casa de Kathi y ella lo esperaba, "mucho más sexy que en las fotos", dijo a la prensa Devaughn.

amor2.jpg El joven y su amada.

La historia continuó, mantuvieron varios encuentros casuales porque ninguno de los dos buscaba una relación seria. Pero Kathi lo invitó a compartir el Día de Acción de Gracias y aprovecharon esa ocasión para formalizar el noviazgo. Ahora planean casarse el próximo año.

El joven destaca el sentido del humor y la apariencia física de su amada. "Ella canta muy bien y sabe muchas de esas viejas canciones que me recuerdan a las cosas que le gustaban a mi abuela. Sabe mucho de los artistas que le gustaban a mi abuela", explicó al Mirror.

"Estoy seguro de que mis padres y hermanos entendieron que me gustan las mujeres mayores. Y tengo amigos de la edad de Kathi, algunos están preocupados porque yo pueda querer tener hijos y no comprenden por qué querría a alguien mayor, pero aun así me apoyan", afirmó Aubrey. Y además manifestó que "a veces la gente asume que Kathi es rica y que quiero todo su dinero, lo cual no es así en absoluto".

Pese a su edad, la mujer nunca contrajo matrimonio. Pero su novio sí ya estuvo casado luego de salir de la escuela, pese a que la relación no funcionó y terminaron divorciándose.