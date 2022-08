El descargo del profesor de la Normal Sarmiento que generó polémica por un cuento

Reacio a hablar con los medios, Esquibel ha utilizado sus redes sociales para manifestar su postura en torno a la situación en la que se vio envuelto meses atrás. En esta oportunidad, lo hizo por medio de un video de siete minutos que colgó en Instagram la noche del miércoles y que cosecha mensajes de apoyo, donde no solo critica a quienes lo cuestionaron, sino que agradece el apoyo recibido de su familia, amigos y de Hernán Casciari.

En el descargo, Juan comienza desde sus inicios, afirmando que su pasión tanto por la lectura como por el teatro comenzaron cuando era muy pequeño. Tras hacer un repaso por su formación y lo que ello implicó en vida, pasó a hacer su descargo.

“Fui perseguido social e institucionalmente por abrir mi corazón y mis conocimientos a nuevas generaciones. Este punto de la historia ya lo conocen. Padres quejosos sin comprensión lectora, autoridades incompetentes incapaces de resolver un problema institucional, mentiras creadas por los medios para convertirme en el mismísimo Belcebú”, señaló Esquibel frente a la cámara.

Y continúa “la típica basura de una sociedad conservadora, hipócrita y come santos. Y por este motivo ahora tengo que salir a aclarar pelotudeces. Por un cuento, un simple y hermoso cuento que dice “tetas”, “culo” y “poronga”.

El ahora ex docente afirma que su descargo lo escribió días después de haber presentado la renuncia a los dos cargos que mantenía en la órbita educativa, situación que se dio la semana pasada, según publicó en mismo Esquibel en una foto en Instagram.

“No importa cuántos docentes escrachen, no importa cuando chivos expiatorios necesiten para reafirmar sus retrógrados pensamientos. No importa cuántas autoridades callen ante el mínimo indicio de un pensamiento progresista, no nos importa, porque vamos a seguir acá y porque cada vez somos más y si algo aprenda de los comics es que el bien siempre triunfa”, detalla.

Al finalizar el video, dice “Mi nombre es Juan Esquibel Mestre (…) Yo digo que soy actor, pero mi mama dice que soy un boludo”.

Pero su duro descargo no fue solo en el video, sino en la publicación que acompañó al video, señalando que seguirá recurriendo a las vías formales hasta que el Ministerio de Educación se expida, “ya que ensuciaron mi nombre y nadie salió finalmente a aclarar lo que realmente había sucedido. ¿Raro no? ”, escribe.

“Canelones” y el inicio de la polémica que dividió las opiniones de los sanjuaninos

Todo comenzó a finales de junio, como un grupo de padres de la Escuela Normal Sarmiento pusieron el grito en el cielo al enterarse que sus hijos, durante una clase de teatro, habían trabajado con un material que contenía lenguaje sexual explícito. Todo ello despertó polémica y trascendió los límites de la escuela.

Tras varias idas y vueltas, la situación llegó a los medios de comunicación, que en dialogo con funcionarias del Ministerio de Educación dieron a conocer que el docente había sido apartado del aula mientras avanzaba la investigación. Incluso la Justicia tomó intervención para determinar si había existencia del delito de corrupción de menores, cosa que quedó descartada a los días.

Con el receso invernal de por medio, desde el Ministerio de Educación ya tenían una decisión tomada en torno al docente, pero nunca trascendió, ya que a los pocos días del regreso a las aulas Juan Esquibel presentó la renuncia a sus cargos.

En el medio, Hernán Casciari se involucró, ya que es el autor del cuento de la polémica. Habló no solo con Esquibel, sino también con la ministra de Educación, Cecilia Trincado. La situación que vivió Esquibel detonó la creación de una plataforma con contenido para docentes de parte de Casciari, e incluso aprovechó el envión para promocionar la miniserie “Canelone”, que contará con la actuación de Verónica Llinás y Darío Barassi.